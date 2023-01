Čtyřkolkáře Tůmů zastavilo proražené přední kolo a následně organizátoři

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dojel do bivaku mokrý jak myš. I on se totiž nakonec nevyhnul rozmarům počasí, které poznamenaly 3. etapu Rallye Dakar. „Startoval jsem ráno, takže jsem před tím deštěm ujížděl. Dohnal mě, až když jsem musel měnit protržené přední kolo,“ uvedl jezdec týmu BARTH Racing. „Organizátoři nakonec závěr etapy kvůli hrozbě zranění závodníků zrušili. Ze závodu mě stáhli na 335. kilometru. A já jsem pak totálně promokl a promrzl při dvousetkilometrové cestě do bivaku,“ popsal českokrumlovský rodák.

Z původně plánovaných 447 měřených kilometrů odjel Tůma jen tři čtvrtiny. Pořadatelé museli trať kvůli bouřce a hustému dešti zkrátit. V případě nehody by se totiž nemohly do vzduchu vznést helikoptéry se záchranáři. „A prší stále. Je to pro všechny náročné. Všude bláto a voda. Mechanici si ani pořádně nemohou lehnout pod čtyřkolku, jak je mokro,“ hlásil Tůma už z bivaku.

Třetí etapa mu pocitově příliš nesedla. „Ten profil mi nevyhovoval. Trasa byla z poloviny písčitá a z poloviny různě zpevněné cesty. Byly tam i úseky, kdy se jelo po takových velkých plochých kamenech. Možná to je hezké pro fotografa, ale závodit na tom není moc příjemné,“ poznamenal. I pro jeho Yamahu to bylo obtížné. „V tom písku jsem se musel vyhýbat všelijakým boulím, řekl bych velbloudí trávě. A jak má čtyřkolka široká kola, tak to v tom moc nejelo.“

Už tradičně měl smůlu na defekt – tentokrát to odneslo přední kolo. „Měnil jsem ho pár minut předtím, než etapu zrušili. Musel jsem ho někde prorazit o kámen. Původně jsem myslel, že to nějak spravím, ale pak jsem tam radši hodil rezervu. Zrovna začala ta bouřka. Zdržení tam nějaké bylo. V dešti jsem pak jel asi třicet kilometrů, a to prostě není závod, to člověk jen jede,“ řekl Tůma, který byl podle neoficiálních časů hodnocen na třináctém místě. „Výsledky se budou teprve nějak dopočítávat,“ doplnil.