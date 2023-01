Tůma má po karambolech pohmožděné nohy. Na čtyřkolce nemohu pérovat, říká

Další potíže trápily na Dakaru českého čtyřkolkáře Zdeňka Tůmu. Po středečním pádu do strouhy opět vyletěl do písku. V 5. etapě mu boj o lepší umístění navíc komplikovaly kamiony. „Startoval jsem vzadu, takže jsem to měl hodně složité. Ve druhé půlce mě už předjely nějaké kamiony, které trasu šíleně vyhlodaly. Musel jsem proto jet mimo cestu, protože v těch kolejích po nich to je nebezpečné,“ popsal jezdec týmu BARTH Racing. „Při přejezdu jednoho takového místa mě to vyhodilo a skončil jsem zase na zemi. Naštěstí jsem jel poměrně pomalu,“ uvedl Tůma, která byl v cíli třináctý a celkově je na slavné rallye průběžně na desáté příčce.