Macík si připsal třetí etapový triumf, dál vede Loprais. Prokop se posunul

Mezi automobily stále vede dnes druhý obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. Beze změn nakonec zůstalo i čelo pořadí kategorie motocyklů, první je i přes dnešní patnáctiminutovou ztrátu Američan Skyler Howes. Etapu vyhrál Ross Branch z Botswany.

Prokop navázal na výkony z předešlých dnů a ve druhé části maratonské etapy, kdy měly posádky k dispozici jen časově omezenou pomoc mechaniků a v bivaku v Davadmí byli sami bez dalších členů týmů, se držel v druhé desítce pořadí.

O etapové vítězství bojovali Španěl Carlos Sainz s Loebem. Původně byl rychlejší Sainz, pětiminutová penalizace jej ale odsunula na třetí místo. Prokop v průběžném pořadí předstihl Briana Baragwanatha z Jihoafrické republiky.

„Dnes jsem od rána nebyl úplně nejostřejší tužka v penále, nějak jsem nebyl při smyslech a tempo tomu odpovídalo. Hlavní úkol byl ale dovézt auto do Rijádu,“ řekl Prokop na facebooku. „Potřebovali jsme dokončit první týden a jít si odpočinout, protože toho máme plné kecky. Jsme rádi, že teď sjedeme z hor a mokrého písku, a už snad pojedeme rychleji,“ dodal pilot týmu Orlen Benzina.

Macík mezi kamiony porazil druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka o 59 sekund, třetí Loprais za krajanem zaostal o 3:34 minuty. V průběžném pořadí ale Loprais navýšil náskok na Martina van den Brinka na 16:17 minuty. Čtvrtý Macík ztrácí na třetího Nizozemce Januse van Kasterena už jen 47 sekund.

„Jsme v cíli, jsme první, takže paráda,“ hlásil ve videu na facebooku Macík. „Den volna je tu, teď si odpočineš, kostičky se rozležej, všechno to bude bolet,“ pokračoval směrem ke kolegům z posádky dobře naložený pilot. Ti mu vysekli poklonu za to, jak etapu zvládl. „Byla náročná. Specifické bylo, že jsme jeli z měkkých písků do úplných šutrů, museli jsme vyfukovat a zase dofukovat (pneumatiky), opravdu to bylo technicky náročné,“ zhodnotil etapu navigátor František Tomášek. „Dneska si to zasloužíme,“ dodal mechanik David Švanda.

Motocyklisté se stejně jako závodníci na čtyřkolkách do slavné soutěže zapojili po dnu volna, v sobotu se totiž na rozdíl od ostatních pouze přesunuli do bivaku v Davadmí. Dnes je čekala rychlostní zkouška o délce 346 km.

Michek se v jejím průběhu držel ve druhé desítce, na čtrnáctém kontrolním bodě byl desátý, v cíli erzety si o místo pohoršil. Na nejrychlejšího Branche ztratil deset minut. První trojici v celkovém hodnocení dělí jen 73 sekund, Američan Mason Klein přišel o původně avizované vedení dvouminutovou penalizací.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group Michek zajel nejlepší výsledek i přesto, že hned na začátku měl nepříjemné problémy. „Hned na devátém kilometru nebyla zaznamenána v roadbooku taková větší díra od vody. Takže jsem tam letěl, a to tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. S motorkou jsem se zastavil. Šel jsem do komprese s nohama, docela dost. Až jsem je prošlápl. Celkem hodně mě bolí pravá noha,“ uvedl Michek na sociálních sítích.

Z kolize se nějakou dobu vzpamatovával. „Prvních padesát kilometrů jsem měl mžitky, trvalo, než jsem se z toho nějak vyfoukal. Poté jsme chytli dobré tempo, jedenácté místo je perfektní, skvělé. Jelo se mi dobře jak v dunách tak po pistách,“ řekl Michek ještě předtím, než se vydal na více než 400 km dlouhý přejezd do bivaku v Rijádu.

Rallye Dakar - 8. etapa: Davadmí - Rijád (823 km celkově/346 km rychlostní zkouška).

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 3:34:24, 2. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:11, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -3:31, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:45.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 31:02:58, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:03:46, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:20:22, ...7. Prokop, Chytka -2:37:00.

Motocykly: 1. Branch (Botsw./Hero) 3:46:18, 2. Sanders (Austr./Gas Gas) -3:15, 3. Klein (USA/KTM) -3:33, ...11. Michek -10:02, 42. J. Brabec -1:06:26, 44. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:08:58.

Průběžné pořadí: 1. Howes (USA/Husqvarna) 30:33:16, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -1:13, 3. Klein -1:13, ...14. Michek -1:10:50, 33. J. Brabec -5:40:51, 42. Pabiška -8:02:23.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 4:56:05.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 37:57:04.