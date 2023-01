Čtyřkolkař Tůma je doma z Dakaru. Zázrak, že nemám zlomené nohy, říká

Zkušený český jezdec na čtyřkolce přiletěl s týmem BARTH Racing do Česka. Zdeněk Tůma musel po páté etapě Dakarské rallye odstoupit ze zdravotních důvodů. „Jedno stehno mám celkem v pohodě, na druhém je nateklá boule a bolí to jako sviňa. Není to ještě zahojené, beru prášky na bolest, také přelet nebyl moc příjemný. Jsem rád, že jsem doma,“ prohlásil Tůma, kterého šokovaly zprávy o české posádce, která nešťastně srazila diváka a incident skončil tragickou událostí. „Tohle se nemělo stát. Všiml jsem si, že v Saúdské Arábii je více diváků a jednou byli přímo na trase a musel jsem je objet,“ dodal.