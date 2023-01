Fesh Fesh mezi deseti nejlepšími kamiony Dakaru! Na závěr přidal etapovou výhru

V poslední etapě z Al Hofufu do Dammamu byly obě posádky týmu Fesh Fesh úspěšné. Vaidotas Paškevičius s Tatrou Jamal č. 514 etapu vyhrál a v první desítce je i posádka Vrátného, která vybojovala 9. pozici. V celkovém pořadí je také devátá a ve světovém šampionátu v rallye má průběžné třetí místo.

„Letošní Dakar byl dlouhý, byl těžký. Důležité je, že jsme v cíli. A tady se každý finišer počítá. To, co organizátoři slibovali, tak se jim podařilo. Těžké dunové pasáže, které se dojížděly za tmy, jedna neplánovaná maratonská etapa, kdy jsme všichni trochu improvizovali v důsledku velmi nepříznivého počasí, trasa v Pustých končinách a další. Stálo nás to hodně sil, ale zvládli jsme to,“ říká Tomáš Vrátný, šéf týmu a pilot závodního speciálu Tatra Jamal. „Díky moc mechanikům a celému týmu, velké díky patří Vaidotasovi, který mi v posledních etapách hodně pomohl tím, že jsme se drželi spolu a v těch nejtěžších úsecích jsme se mohli spolehnout na to, že kdyby se něco stalo, tak si pomůžeme.“

Ostravský tým Fesh Fesh odstartoval do 45. ročníku Rallye Dakar se třemi speciály. Po první etapě se ale se závodem musel rozloučit posádka kamionu Ford Cargo Llovera – Llober – Vojkovský kvůli poškozené zadní nápravě a zadřenému diferenciálu. Litevská posádka s Tatrou Jamal č. 514 měla závod velmi dobře rozjetý a v prvních etapách ukázala, že má ambice na pozice v první desítce. Po páté etapě se po natankování nekvalitního paliva na jedné z čerpacích stanic objevily problémy se vstřikováním, a do šesté neodstartovali a uplatnili tzv. žolíka. Penalizace je pak z první desítky odsunula do desítky třetí. Závod ale nevzdali, v deváté etapě obsadili dokonce 5. místo a celkově se probojovali k 16. pozici. „Škoda, že jsme se potýkali s problémy se vstřikovači. Naše šance na první desítku byly vysoké,“ říká ke svému umístění pilot speciálu Tatra Jamal Vaidotas Paškevičius.

Tatrovka Tomáše Vrátného se na začátku soutěže také potýkala s drobnými problémy, především s řazením a správným nastavením motoru. To se však podařilo docela rychle vyřešit a Tomáš Vrátný se se svou posádkou začal posouvat z konce druhé desítky do desítky první. Zlom přinesla 9. etapa, kterou zajel v šestém nejlepším čase, a to ho dostalo do první desítky. Všem fanouškům zatrnulo, když na konci šesté etapy Tatra Tomáše Vrátného skončila na boku. Nebylo to naštěstí nic vážného a po rychlém vyproštění italskou posádkou mohli v etapě i závodě samotném pokračovat