Češky na Dakaru s kachnou: Pořád se někdo chce fotit, vítají nás už z dálky

V závodním světě nejsou žádnými nováčky. Barbora Holická vybojovala v silniční rallye řadu vítězství v domácích pohárech a v roce 2018 vyhrála v anketě Zlatý volant Cenu Elišky Junkové pro nejlepší ženu českého motorsportu. Lucie Engová coby navigátorka zase bývá často k vidění po boku svého bratra, historicky jediného českého pilota formule 1 Tomáše Engeho. Aktuálně za sebou mají už čtvrtou etapu nejtěžšího rallye závodu světa, který absolvují s legendárním Citroënem 2CV.

Jak vznikla myšlenka, že se s kachnou zúčastníte Dakaru?

Bára Holická: „Napadlo mě to loni, když jsem potkala Olgu Roučkovou, která se Dakaru účastnila už několikrát. Olga mi nabídla, že můžu jet v jejich týmu CZech Samurais. Myšlenka se mi líbila, takže jsem začala skládat dohromady, čím bych jela a s kým bych jela. Když jezdím klasickou rallye, tak závodím s Citroenem, takže jsem si říkala, že by bylo fajn s Citroenem pokračovat. A kachna neboli 2CV mi přišla ideální po všech směrech - pro zábavu, mediální pozornost i shánění peněz. Všichni na mě nejprve koukali, jestli jsem se nezbláznila, že chci jet s kachnou na Dakar. Na jaře jsem pak byla na Legendách (motoristická akce), kde jsem vystavovala auto a tam jsem potkala Lucku. Tak jí říkám: Hele, co budeš dělat po Vánocích?“

Lucie Engová: „A já jí na to odpověděla, že budu mít asi volno. Bára mi pověděla o Dakaru a řekla, že zatím nemá na pevno domluveného žádného spolujezdce. Poslechla jsem si její plány a připadalo mi to jako super nápad. Říkala jsem si, že by to mohla být zábava a že se na Dakar možná už nikdy nedostanu. Takže jsem kývla“.

Ryze ženský tým na Dakaru není úplně obvyklý. Jak k vám přistupují kolegové?