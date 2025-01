Michek na Dakaru patnáctý, po královské etapě klesl i Prokop. Bylo to maso, řekl

Účastníci 47. ročníku rallye v neděli a dnes absolvovali etapu nazvanou Chrono48 se startem i cílem v Biše. Během ní nocovali v bivacích na trati a celkem museli absolvovat více než tisíc kilometrů, z nichž bylo 967 součástí rychlostní zkoušky.

Prokop byl o 39:33 minuty pomalejší než etapový vítěz Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie, přičemž zejména dnes držel krok s elitními jezdci. I tak ale klesl z průběžného čtvrtého místa na začátek druhé desítky.

„Bylo to maso a ani si nepamatuji, co všechno se stalo. Pořád jsme jeli ve vedoucí skupince, museli jsme hledat cestu. Skoro 500 kilometrů jsme se ve třech střídali ve vedení. Pak nás docvakla skupinka rychlíků a dostali jsme se do neskutečné mlýnice. Jeli jsme dalších 500 kilometrů v hrozném prachu a tady před cílem se to začalo stupňovat. Byla to šílenost, nebylo vidět ani na metr,“ uvedl Prokop na sociálních sítích s tím, že v prachu nechtěl riskovat. „Ale cílem bylo dovézt auto do bivaku, aby dostalo pořádný servis. Neztratili jsme obzvlášť moc, žádné velké zaváhaní nebylo,“ dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.

Motocyklistům nadále kraluje Sanders, který v etapě porazil druhého Adriena van Beverena z Francie o 6:45 minuty. V průběžném pořadí má náskok 12:36 minuty na Američana Skylera Howese. Michek byl v etapě se ztrátou 36 minut 19., celkově je patnáctý s odstupem hodiny a sedmi minut. Průběžně 23. je Milan Engel, hned za ním se drží Dušan Drdaj.

„Maratonská etapa byla náročná fyzicky a psychicky. Povedlo se mi dojet do nejvzdálenějšího bivaku, za to jsem moc rád. Byla tam perfektní atmosféra,“ řekl Michek, jenž opět řešil problémy s roadbookem. V cíli se proto obával další možné penalizace.