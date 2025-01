Loprais vyhrál třetí etapu na Dakaru. Kamionům dál vládne Macík

Mezi automobily se na 11. místo posunul Martin Prokop, motocyklista Dušan Drdaj je i nadále šestnáctý. Novým lídrem kategorie osobních automobilů je domácí Jazíd Rádží, který předstihl Jihoafričana Henka Lategana. Mezi motocyklisty je stále první Australan Daniel Sanders.

Účastníci 47. ročníku rallye v úterý absolvovali rychlou etapu z Rijádu do Harazu, jejíž součástí byla rychlostní zkouška o délce 357 km. Loprais se do virtuálního vedení dostal až v závěru, kdy mírně ztratili Van den Brink, Litevec Vaidotas Žala i Macík, jehož posádka zaváhala při navigaci.

„Měla to být jednoduchá, krátká etapa a až do neutralizace byla. Pak jsme jeli brutálně v prachu a přišel velký navigační chyták. Jeli jsme správně, ale nebyli jsme si jistí, tak jsme začali kroužit a hledat. Pak jsme si našli správnou cestu a dojeli do cíle. Navigace nemůže být stoprocentní vždycky, ale zvládli jsme to a teď nás čekají tři etapy v písku,“ řekl Macík na sociálních sítích.

Pátý dojel Martin Šoltys a je dál průběžně čtvrtý. „Byla to hodně rychlá etapa. Hned na začátku se nám podařilo předjet Koolena, se kterým bojujeme o čtvrté místo. Pak jsme udělali menší navigační chybu a on se dostal před nás, ale podařilo se nám ho předjet ještě jednou. Až do cíle jsme poté letěli, jen v závěru jsme museli jet v prachu za buginama,“ uvedl jezdec týmu Tatra Buggyra ZM racing.

Mezi automobily byl dnes nejrychlejší pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru, třetí místo stačilo Rádžímu k posunu do čela. Lategan měl problémy a ztratil 16 minut. Jihoafričan chyboval v navigaci, navíc měl dva defekty.

Prokop zajel dvanáctý čas se ztrátou 16:46 minuty, v průběžném pořadí předstihl Estonce Urva Männamu. Od desátého Jihoafričana Briana Baragwanatha jej tři etapy před koncem soutěže dělí 23 minut.

„Měla to být přejezdová etapa, ale byla extrémně rychlá a kladla velké nároky na navigaci, obzvlášť pro nás vpředu, protože stop, kterých se dalo držet, tam bylo málo. Byla tam taky spousta míst, kde se auto dalo rozbít,“ řekl Prokop, za jehož ztrátou byl defekt a problém s výměnou zadního kola. „Pak jsme trochu stáhli, protože už jsme nechtěli riskovat další defekt v extrémním kamení. Teď už nás čekají tři dny v dunách, kde se může stát cokoliv,“ dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.

Na motocyklu vyhrál etapu Argentinec Luciano Benavides, lídr Sanders dojel s odstupem tří minut třetí. Drdaj byl devatenáctý, celkově je i nadále šestnáctý. Na 23. místo průběžného pořadí se posunul Milan Engel, Jaromír Romančík je stále třetí v kategorii jezdců bez asistence.