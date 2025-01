Macík si čtvrtým vítězstvím upevnil vedení na Dakaru. Loprais je třetí

Účastníci 47. ročníku slavné rallye dnes absolvovali etapu s 487 km dlouhou rychlostní zkouškou. Pětatřicetiletý Macík se krátce po startu dostal do čela virtuálního pořadí a nakonec si připsal dvanácté etapové vítězství v kariéře na Dakaru. Druhý skončil s odstupem 5:22 minuty Loprais, třetí Litevec Vaidotas Žala. Pátý byl Martin Šoltys a průběžně je čtvrtý.

„Je to pecka, užili jsme si to. Byla to kvalitní vypalovačka, kterou završili 100 kilometrů před cílem kamenolomem, cestou plnou šutrů. A zrovna tam jsme dojeli všechny buginy, které nechtěly moc uhýbat. Zvládli jsme to navigačně, jen jednou jsme se museli vracet,“ řekl Macík na sociálních sítích. Čtyřmi triumfy vyrovnal svou bilanci z předcházejících dvou let, letos jej čekají ještě čtyři etapy.

Martin Prokop byl sedmý a v průběžném pořadí se i nadále drží na 12. místě. Vedení si upevnil Lategan, který byl dnes nejrychlejší a na druhého Jazída Rádžího ze Saúdské Arábie má náskok 5:41 minuty. Prokop dnes zaostal za Lateganem zhruba o šest a čtvrt minuty.

Lategan si připsal dílčí triumf i přes dodatečnou dvouminutovou penalizaci za překročení rychlostních limitů. Druhé místo obsadil další Jihoafričan Guy Botterill, Rádží byl šestý.

„Máme za sebou extrémně dlouhou etapu, která měla všechno. Ráno byla extrémní zima a měl jsem zmrzlé ruce. To ale nebylo hlavní. Byla brutální navigace, kterou jsme skvěle zvládli, krásné úseky, kde se hezky jelo, i trefování do kaňonu,“ popsal Prokop na sociálních sítích a poukázal na náročnou 60 km dlouhou kamenitou pasáž.

„Což byla rozbíječka jako blázen a my jsme na konci museli měnit kolo, proto jsme přišli o parádní umístění. Svezení stálo za to, byť to bylo těžké,“ uvedl jezdec Orlen Jipocar týmu. Před etapou změnil nastavení auta a rozhodnutí se ukázalo jako správné. „Auto se chovalo hned jinak. Škoda, že jsem to nevymyslel dřív. Auto bylo fantastické a neskutečné,“ dodal Prokop.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides, jenž stejně jako Adrien van Beveren z Francie zastavoval u nehody Chilana Pabla Quintanilly. Oběma tak pořadatelé dodatečně upravovali čas. I nadále vede Sanders, k němuž se ale přiblížil dnes třetí Španěl Tosha Schareina. Drdaj byl dnes osmnáctý s odstupem 22:36 minuty, celkově se po odstoupení Quintanilly posunul o jednu pozici. Na 25. místo si polepšil Milan Engel, třetí v kategorii jezdců bez asistence je i nadále Jaromír Romančík.

Výsledky 8. etapy Rallye Dakar

Davadmí - Rijád (733 km celkově/487 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Lategan, Cummings 4:51:54, 2. Botterill, Murphy (všichni JAR/Toyota) -1:47, 3. Serradori, Minaudier (Fr./Century) -4:04, ...7. Prokop, Chytka -6:19, 37. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -53:16.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings 42:05:02, 2. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -5:41, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -28:55, ...12. Prokop, Chytka -2:46:37, 31. Trněný, Pritzl -12:11:48.

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:50:46, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -2:08, 3. Schareina (Šp./Honda) -2:14, ...18. Drdaj -22:36, 24. Engel -29:20, 27. Romančík -34:49, 38. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:03:21, 43. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:11:05, 49. Pabiška -1:18:38, 50. Prokeš -1:19:17, 83. Brož (všichni ČR/KTM) -2:19:54.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 44:26:52, 2. Schareina -11:03, 3. Van Beveren -21:31, ...16. Drdaj -3:19:28, 25. Engel -5:14:44, 26. Romančík -5:39:30, 33. J. Brabec -8:07:01, 37. Pabiška -10:15:17, 45. Peschel -13:12:13, 63. Brož -22:39:33.

Kamiony: 1. Macík 5:26:52, 2. Loprais (oba ČR/Iveco) -5:22, 3. Žala (Lit./Iveco) -6:25, ..5. Šoltys -18:49, 10. Poslední (oba ČR/Tatra) -1:05:33.

Průběžné pořadí: 1. Macík 46:45:57, 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -2:29:44, 3. Loprais -2:36:09, 4. Šoltys -5:02:44, ...10. Poslední -22:34:21.