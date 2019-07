Revoluce v F1?! Více předjíždění i týmů o titul. Čeká se na souhlas týmů | iSport.cz

Začne se v závodech formule 1 více předjíždět? Po konstrukčních změnách by se od roku 2021 mělo • FOTO: Profimedia.cz Budoucnost je teď. Začne se v F1 zase víc předjíždět? Zapojí se do boje o titul víc borců než jen Lewis Hamilton? A bude se jezdit na syntetická paliva? Vše je možné. „Jestli nebudeme restriktivní v pravidlech, nedosáhneme našich cílů,“ říká výkonný ředitel F1 Ross Brawn k chystaným změnám, jež by měly vstoupit v platnost v roce 2021. Jejich návrhy jsou na stole. A čeká se na souhlas týmů. Pracovali na nich dva roky a už touhle dobou chtěli mít schváleno. Jenže ne všechny týmy jsou pro, a tak vedení FIA a F1 odložilo konečné rozhodnutí o nových pravidlech ve formuli 1 do letošního října. Když totiž revoluce, tak pořádná. A čeho se dle webů Auto Motor und Sport, BBC a Motorsport.com změny, jež by měly přijít za dva roky, týkají?

Častější předjíždění První hlavní cíl zní: konec nudných vláčků, více předjíždění a soubojů. Na vině současného stavu je totiž aktuální aerodynamika, která generuje jako třeba letadla velmi silné turbulence. A ty ztěžují vozům v závěsu šanci na úspěšný útok, ač jsou i o dvě vteřiny rychlejší. To by se ale mělo změnit – zatímco teď jezdci ztrácí ve vzdálenosti od soupeřova auta 50 % přítlaku, od roku 2021 by to mělo být jen 10 %. Konstrukční změny se mají dotknout předního křídla, blatníků, nosu, ráfků, bočnic zadního křídla a má dojít i k odklonění špinavého vzduchu (vír z předních kol) – to přinese pokles výkonu o 20 %. A nakonec se má vrátit tzv. ground effect, kdy se podlaha postará o generování většího přítlaku. Ten se dostaví pomocí Venturiho kanálu pod bočnicemi a difuzorem.

Více týmů o titul Snaha o nízký rozpočtový strop sice neprošla, bude činit 175 milionů dolarů a některé výdaje se do něj ani nebudou počítat. Čili řada týmů bude moci utratit ještě víc, dojde ale k omezení technických svobod při vývoji a provozu. Zavedením parc fermé v pátek by musely týmy jezdit už od prvního tréninku se stejnými specifikacemi dílů, nemohly by je měnit. Rovněž má přijít jejich častější standardizace, a to od brzdových kotoučů, destiček, třmenů, poloosy, mechanismu DRS, čerpadel, svatozáře a dalších. Dojde též k omezení využití aerodynamických tunelů, počítačových simulací a ve hře je i omezení či zákaz přenosu dat z vozu na box nebo omezení informací, které může jezdec od týmu dostat. Může dokonce dojít i k omezení různých jezdeckých pomůcek.

Sázka na syntetické palivo Na návrat k osmiválcovým motorům a pořádnému řevu zapomeňte. F1 je řadou z dalších disciplín, které se vydávají po zelené, ekologické cestě. „I když by si někteří puristé mohli tyhle motory zase přát, nejde to. Příliš by to poškodilo obraz našeho sportu,“ vysvětlil výkonný šéf F1 Ross Brawn. Motory tak budou ekologičtější a dojde k postupnému zavedení syntetického paliva (e-fuel), které bude zcela bez uhlíku (CO2). Na začátku bude v roce 2021 tvořit syntetická složka 25 %, v roce 2025 už by to ale mělo být plných 100 %. Pro F1 to má být šance, jak přitáhnout nejen nové, mladé fanoušky, ale i zájem nových automobilek a sponzorů. Pomůže to?

Vstříc kráse Další bod, který se neobejde bez vášnivých diskuzí. V nových pravidlech je i plán změnit taktéž vizuální stránku vozů – konkrétně pro Mezinárodní automobilovou federaci FIA představuje třeba jeden hlavní problém přední křídlo. „Pracujeme na tom, aby do budoucna vypadalo elegantněji, možná bylo menší,“ uvedl bývalý designér Ferrari či McLarenu Nicholas Tombazis, který aktuálně pracuje pro vedení F1. Inženýrům se to sice nelíbí a slovy „že všechny vozy budou vypadat stejně, jako je to v IndyCar,“ naráží na nové americké vlastníky F1, Ross Brawn však oponuje, že to už vypadají teď. A udělal i experiment, kdy dal všem současným vozům stejnou barvu a pokusil se je rozeznat. Podařilo se mu prý poznat jen tři auta.