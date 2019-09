Vettel se po více než roce dočkal triumfu, Ferrari v Singapuru bralo double | iSport.cz

Leclerc vyhrál předchozí dva závody v Belgii a Itálii a v úvodu vše nasvědčovalo tomu, že na okruhu Marina Bay završí hattrick. Odstartoval z pole position a bez problémů si udržoval vedení. Jenže Vettelovi poté skvěle vyšel tzv. undercut.

Čtyřnásobný mistr světa zajel do boxů o kolo dřív než Leclerc, a když pro nové gumy zamířil monacký pilot, vrátil se na trať až za Vettelem. "Nečekal jsem, že by se Seb mohl dostat přede mě. Je těžké strávit takovou porážku, ale jestli o tom někdo rozhodl, tak to udělal pro dobro týmu," řekl Leclerc.

Vettel poté v nepříliš zajímavém závodě, který nezdramatizovaly ani tři výjezdy zpomalovacího vozu, udržel vedení a vyhrál poprvé od loňské Velké ceny Belgie. V Singapuru si připsal rekordní pátý triumf. "Myslel jsem, že do boxů jedeme moc brzo, protože jsem věřil, že z gum můžeme dostat ještě víc," uvedl Vettel.

"Do boxů mě zavolali na poslední chvíli. V posledním kole před pit stopem jsem do toho dal naprosté maximum, ale stejně jsem byl překvapený že jsem se dostal na první místo," přidal německý pilot.

Ferrari dokázalo v Singapuru všechny zastínit • Foto REUTERS/Thomas Peter

Třetí skončil Max Verstappen z Red Bullu a až čtvrtý byl pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Obhájce titulu protáhl čekání na vítězství na tři závody, ale v průběžném pořadí má šest Velkých cen před koncem šampionátu stále pohodlný náskok 65 bodů před dnes pátým týmovým kolegou Valtterim Bottasem.

"Bylo jasné, že budeme muset zkusit undercut. Opakoval jsme to i na poradě před závodem, ale nakonec se rozhodli neriskovat," prohlásil Hamilton. "Bolí to hodně, protože jsme mohli s přehledem vyhrát. Vypadá to, že Ferrari je momentálně hladovější, takže se musíme vzpamatovat," dodal.

Šéf Mercedesu Toto Wolff přiznal, že s brzkou zástavkou v boxech nechtěli riskovat. "Hrozilo, že bychom se vrátili do hustého provozu. Ferrari to vyšlo, ale oni neměli co ztratit," uvedl. "My jsme zkusili nechat jet Lewise v čele déle, protože gumy vypadaly dobře. Ale najednou odešly a byli jsme bez šance," prohlásil.

Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:58:05,640,

2. Leclerc (Mon./Ferrari) -2,641,

3. Verstappen (Niz./Red Bull) -3,821,

4. Hamilton (Brit./Mercedes) -4,608,

5. Bottas (Fin./Mercedes) -6,119,

6. Albon (Thaj./Red Bull) -11,663,

7. Norris (Brit./McLaren) -14,769,

8. Gasly (Fr./Toro Rosso) -15,547,

9. Hülkenberg (Něm./Renault) -16,718,

10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -17,855.

Nejrychlejší kolo: Magnussen (Dán./Haas).

Průběžné pořadí MS (po 15 z 21 závodů):

1. Hamilton 296 b.,

2. Bottas 231,

3. Leclerc 200,

4. Verstappen 200,

5. Vettel 194,

6. Gasly 69.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 527,

2. Ferrari 394,

3. Red Bull 289,

4. McLaren 89,

5. Renault 67,

6. Toro Ross 55,

7. Racing Point 46,

8. Alfa Romeo 35,

9. Haas 26,

10. Williams 1.