Schumacher a Hamilton, co pojí dvě legendy: dravci, sobci i krytá záda | iSport.cz

Co spojuje Schumachera a Hamiltona? • FOTO: Jde o rekord, jehož dosažení bylo ještě před pár lety stejným sci-fi, jako v úvodu 20. století přistání na Měsíci. Tak vysoko. Tak daleko. „Ale teď? Jsem si jistý, že na něj zaútočí,“ říká jediný český účastník závodu F1 Tomáš Enge o metě Lewise Hamiltona, jehož po nedělním zisku 6. titulu mistra světa dělí už jen jediný triumf od legendární sedmičky Michaela Schumachera. Ty dva spojuje víc, než se zdá. Je v tom dost ironie a symboliky. Když v roce 2013 přicházel Lewis Hamilton do Mercedesu, zaplnil volné místo právě po loučícím se Michaelu Schumacherovi. „Jednou budeš jako on,“ slíbil mu Niki Lauda a Brit jen doufal, že po tápání v McLarenu oživí svou kariéru. Zvládl mnohem víc – za sedm let sebral Brit už pět titulů a předpověď letos zesnulého Laudy se vyplňuje.

Ego jako hradba Neotřesitelné sebevědomí. Umění hrát psychické hry. A vůle neuhnout. Nikdy. „Se Schumacherem mají společné, že jsou dravci. Ale to jsou všichni v F1. Tam musíte být dravec a sobec,“ říká Tomáš Enge. Po odchodu Nika Rosberga a labilní hrozbě ze strany Ferrari sice teď Hamilton nemusel tasit drápy až příliš, přesto… umí to. „I když to lidé nemají rádi, v F1 takový musíte být. Vezměte si Daniela Ricciarda. Ten je kamarádský vůči všem, směje se, ale sobeckost mu chybí,“ míní Enge.

Chirurgové na trati Zde je pořadí v počtu nejrychlejších kol: 1. Schumacher 77. 2. Hamilton a Kimi Räikkönen 46. A v počtu pole positions už dokonce Hamilton německou legendu překonal (87:68). O čem to svědčí? O chirurgické preciznosti. „Je to o absolutním soustředění, umění na milimetr přesně brzdit, zatáčet a zase akcelerovat,“ ví Enge. „Musíte být rovněž agresivní i vůči ostatním, ale ne tak, aby z toho byl kontakt a přišel jste o body,“ má jasno bývalý Čech v F1. Jsou tací, co se tohle učí dodnes.

Vůz jako jistota Ať jde o Schumacherovo Ferrari na začátku tisíciletí nebo Hamiltonův aktuální Mercedes, jsou to unikátní a dominantní stroje. Drsná pravda zní, že ve Williamsu by se Brit mistrem světa nestal. „Technika hraje hroznou roli. Podívejte na Räikkönena! Ve Ferrari jezdil první tři řady, a teď je v Alfě Romeo od 10. do 16. místa,“ poukazuje Enge. „Je to o penězích, a když má tým velký rozpočet, jde ve vývoji stále mílovými kroky kupředu, kdežto jiné stáje šetří a investují do další sezony.“

Parťák, co kryje záda Michael Schumacher měl ve Ferrari Rubense Barrichella. Lewis Hamilton zase Valtteriho Bottase. Těžko hledat větší příklady loajality. Jaký to kontrast s tichou válkou ve Ferrari mezi Sebastianem Vettelem a Charlesem Leclerkem! „Navíc to není jen o tom, že týmový parťák vám chrání záda, ale sbírá i body ostatním. A když tým dojíždí první a druhý, náskok o to víc narůstá. I teď byl Bottas jediný, kdo ho mohl ohrozit,“ všímá si Enge. Obrovský rozdíl oproti dusné atmosféře s Rosbergem.

A co dál? Hamiltonovi je 34 let, smlouvu má do konce roku 2020 a jen jeden titul ho dělí od vyrovnání Schumachera. Zvládne to? Nebo zvládne víc? „Zaútočí na něj, bezesporu. Ale pozor, v roce 2021 máme revoluční změnu v pravidlech. Osmnáctipalcová kola, novou aerodynamiku, jiný průběh závodního víkendu,“ varuje Enge. Chystané změny by měly zamíchat kartami v rozložení sil vozů a týmů. „Bude to víc o jezdcích. Ani teď to není tak, že by mezi piloty byl Lewis nejlepší ze všech. Má dobrou techniku, support týmu, podporu týmového kolegy, ale v roce 2021 se to může změnit. Dobrých jezdců je v F1 spousta,“ dodává Enge. A při vší úctě, větší drama by současné F1 určitě prospělo.