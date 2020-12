Grosjean unikl smrti kvůli dětem. Vděčná manželka těžko hledala slova

Francouzský jezdec Romain Grosjean byl v neděli na okruhu v Sáchiru aktérem snad nejhorovější havárie v F1 minimálně posledních let. Jako zázrakem dokázal vyskočit z hořícího vozu Haas a jediným zraněním, které utrpěl, jsou mírné popáleniny rukou.

Televizní reportérka a moderátorka Marion Grosjeanová napsala v emocionálním postu, že šlo o víc než jen jeden zázrak. Podle ní se zázraků stalo víc.

„Nespala jsem celou noc a vlastně nevím, co napsat, jen vím, že něco bych měla. To mi vždycky pomůže,“ zveřejnila Marion Grosjeanová, která momenty hrůzy zažívala doma u televizní obrazovky. „Nebudu lhát, slova nepřicházejí snadno. Jeho by to rozesmálo, on ví, jak ráda mluvím. Ten, kterému toho vždycky tolik píšu,“ zmínila manžela a dodala, že přemítala, jakou fotku ke statusu použít.

„Plameny? Jeho v rukou záchranářů? Vrak vozu? Vybrala jsem tuhle, tak trochu hloupou,“ napsala ke snímku, který zobrazující dvojici ve stejném tričku připomínajícím Grosjeanův mistrovský titul z GP2 2011. „Dodnes v něm občas spávám. Byla bych radši, kdyby na něm bylo napsáno superhrdina než šampion. Kvůli dětem, abychom jim dokázali vysvětlit nevysvětlitelné,“ zmínila sedmiletého Sachu, pětiletého Simona a Camille, které ještě nejsou tři roky.

Grosjeanová nakonec vyslovila nesčetné poděkování, mimo jiné i rodině Julese Bianchiho, který zemřel v roce 2015 na následky havárie při Grand Prix Japonska. „Díky patří i našim dětem, které Romaina tlačily, aby se dostal včas z ohně. Díky jeho odvaze, odhodlání, síle, lásce, fyzické kondici, které ho nejspíš udržely naživu. Nebyl to jeden zázrak, ale hned několik,“ dodala.

Samotný pilot poslal už v neděli večer z lůžka vzkaz, aby uklidnil své příznivce, včera přidal fotku, jak cvičí v nemocničním pokoji. Rád by byl fit, aby mohl startovat v polovině prosince v závěrečném podniku sezony v Abú Zabí. „Chci být rychle znovu v kokpitu,“ prohlásil a popsal okolnosti nehody.

„Připadalo mi to mnohem delší než 28 vteřin, viděl jsem jen plameny a myslel jsem na spoustu věcí včetně Nikiho Laudy,“ připomněl legendárního pilota, který málem uhořel po havárii v roce 1976. „A na své děti. Řekl jsem si, že kvůli nim se z toho musím dostat,“ řekl Grosjean. „Nechtěl jsem skončit svou cestu takhle. Když jsem cítil, že mě někdo tahá za kombinézu, věděl jsem, že jsem venku,“ dodal čtyřiatřicetiletý pilot, který v týmu Haas končí. Posledním závodem by měla být právě Velká cena Abú Zabí.