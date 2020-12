Podělali mu pohádku: šílená scéna, pak defekt. I tak si řekl o práci

Dlouho to vypadalo na pohádkový příběh, happy end ale nepřišel. Velká cena Sáchiru formule 1 byla velkou příležitostí pro talentovaného George Russella. Náhrada za koronavirem nakaženého Lewise Hamiltona bojovala o vítězství. Jenže osud si s 22letým Britem pořádně zašpásoval. Snad jako by někde bylo napsáno: Ne, nevyhraješ! Nejprve zmatky v boxech a následný defekt pneumatiky ho odsoudily až k devátému místu.

Byla to nevídaná podívaná. Na kratší verzi bahrajnského okruhu se děly věci. Vše vyvrcholilo vůbec prvním triumfem Mexičana Sergia Péreze z Racing Pointu, který byl krátce po startu poslední. Pomohlo mu k němu i dost nešťastné představení Mercedesu.

Už po startu se schylovalo k senzaci. Za normálních okolností jezdec Williamsu George Russell, který však tentokrát nahradil v Mercedesu Lewise Hamiltona (pozitivně testován na COVID), vyrazil do závodu jak střela a dostal se na první místo.

Vedení dlouho držel, ale v 63. kole přišly první komplikace. Totálně zpackaný double pit stop, během kterého dostal špatné pneumatiky. Následně tak musel do boxů znovu, pořádné zdržení však nabral i Valtteri Bottas. „Celkově jsme to kolosálně podělali. Selhaly nám vysílačky v garáži a jedna skupina mechaniků neslyšela pokyny. Přijelo auto, neměli instrukce a nasadili špatné gumy," vysvětlil šéf Mercedesu Toto Wolff. Russella to ale nerozhodilo a z pátého místa se na žluté sadě prodíral znovu kupředu.

Když už se schylovalo k tomu, že by mohl zaútočit na vedoucího Sergia Péreze, přišel další zásah osudu. Defekt zadní pneumatiky a tedy i další vynucený pit stop. Russell výrazně klesl, a byť následně na červené sadě sázel jedno nejrychlejší kolo za druhým, na lepší než deváté místo to nestačilo.

„Zažil jsem závody, kdy jsem přišel o vítězství, ale aby se to stalo dvakrát v jednom závodě... To je prostě neuvěřitelné," nechápal Russell, co se mu při VC Sáchiru přihodilo.

Russellovy pocity byly v cíli rozporuplné. „Dal jsem do toho všechno, měl jsem závod pod kontrolou a i po tom zpackaném pit stopu jsem věřil, že Sergia doženu. Jsem naprosto zdrcený, ale i neuvěřitelně pyšný a šťastný za šanci, kterou jsem dostal," dodal.

Hamiltonův náhradník si dojel pro životní výsledek. „Máma z toho ani nemohla mluvit, tak mi dala k telefonu rovnou tátu. Říkal mi, že mám být na co pyšný. Myslím, že to tak cítíme všichni. Málem to všechno mělo pohádkový konec. Snad teď bude mít Toto (Wolff) o čem přemýšlet," věří Russell, že šéfa Mercedesu, jehož juniorským programem prošel, svým výkonem přesvědčil, aby v budoucnu dostal ve stáji pořádnou šanci. Za jeho výkon ho dokonce fanoušci zvolili jezdcem dne.