Hamilton bez smlouvy. Jen divadlo? Ukázal bych mu dveře, říká expert

Na trati je nejrychlejší. Mimo ni chce být též nejbohatší. Jenže tak moc tlačí na výši nové smlouvy, až začíná ucho praskat. A stále hrozí, že až se za dva měsíce rozjede nová sezona F1, Lewis Hamilton, úřadující šampion, v ní může chybět. „Ukázal bych mu dveře,“ pustil se do kata rekordů Michaela Schumachera expert Eddie Jordan. Sleví Brit ze svých nároků? Skončí? Nebo je to vše jen divadlo?

Vyhrát titul, být v nejlepší formě a skončit… Tohle už Mercedes jednou zažil. Pamatujete rok 2016 a šokující sbohem Nika Rosberga? Teď jako by se před mocným týmem F1 ta propast zase otevřela. Jen ještě o moc hlubší a temnější.

Ve vzduchu totiž visí ztráta nejlepšího pilota současnosti, sedminásobného šampiona a držitele největšího počtu vítězství v historii F1 – Lewise Hamiltona. „Není to jednoduché a naši právníci dostávají zabrat,“ připustil šéf týmu Toto Wolff.

Aby bylo jasno: i letos by měli mít nejrychlejší vůz. I letos by měli vládnout. Jenže dva měsíce před startem sezony nemají stále jistotu, že do něj znovu posadí své největší eso. Samotný Hamilton už v listopadu připustil, že může klidně skončit, jednání o novém kontraktu se nadále táhnou a ani teď údajně obě strany nenašly potřebný kompromis.

„Mám vynikající zdroje, na které se mohu stoprocentně spolehnout, a k tomu zdravý rozum. Obě strany se zjevně neshodly na podmínkách. Slyšel jsem, že Lewis chce víc, než je Mercedes ochotný zaplatit. Jde také o podíl na příjmech týmu a vlivu ve skupině Mercedes,“ nechal se nedávno slyšet pro server F1-Insider.com bývalý funkcionář Eddie Jordan. A šel ještě dál.

„Pokud bych byl šéfem Daimleru, ukázal bych mu dveře. Řekl bych mu: Buď budeš jezdit podle našich podmínek, nebo odejdi. A také bych mu řekl, co tvrdil Bernie Ecclestone po smrti Ayrtona Senny. Ač byl sám otřesený a smutný jako všichni, byl první, kdo se vzchopil a prohlásil: Přestaňte brečet, každý je nahraditelný. Něco takového by si měl Lewis také uvědomit,“ prohlásil Jordan.

Co konkrétně třeba Hamilton požaduje? Podle serveru Motorsport.com chce i v těžké ekonomické době roční příjem 35,5 milionu liber. K tomu dalších 10% z prize money Mercedesu, pokud by se stal poosmé mistrem světa (to by mohlo čítat dalších 13 milionů liber). Též si měl vyžádat jeden z limitovaných vozů, který bude mít technologii odvozenou od F1. A rovněž chce zajištěnou budoucí klíčovou roli v etapě, kdy se bude přecházet na elektrický pohon.

Mercedes by měl mít sice dál o budoucnost postaráno, novým třetinovým investorem se stala petrochemická společnost Ineos a dosavadní šéf Toto Wolff by měl zůstat ve funkci ještě další tři roky, nicméně je znát, že mezi ním a Hamiltonem se už jedná i o boj o vliv. Stačí jen připomenout, jak velkým tahounem byl Brit třeba v minulém roce v boji proti rasismu a kterak se Stříbrné šípy zahalily do černé barvy. „Taková jsou jednání, ale v našem vztahu máme velmi silný základ. Společně jsme slavili velké úspěchy a chceme v tom pokračovat i v budoucnu. Někdy musíte věci probrat podrobně, což nám trvalo a ještě nějakou dobu potrvá,“ uvedl Wolff s tím, že by mělo být jasno do testů v Bahrajnu.

Pokud ne, každý bude mít vysokou kartu ve hře: Hamilton celosvětový humbuk kolem toho, o jak dominantního jezdce by F1 nyní přišlo – přece jen může osmým titulem překonat Schumachera. Mercedes však zase může vytasit protiúder v možné náhradě – talentovaném Georgi Russellovi. Nebo je vše nakonec úplně jinak a obě strany jsou už dávno tajně dohodnuté? V aktuální nejisté době je i takováto spekulace jednou z možností.

„Je to jen show a dělají to jen proto, aby byl Lewis i v těchto dnech na titulních stranách,“ pronesl k reportérovi Blicku Rogeru Benoitovi bývalý promotér Bernie Ecclestone a stejný názor má i italský insider Pino Allievi. „Snad si nemyslíte, že by do toho hráč jako Ineos vstoupil bez jistoty, že by Lewis neprodloužil. Spíš čekejme, že smlouvu měli dohodnutou už při posledním závodě v Abú Zabí a vše, co se teď děje, je jen hra se šťastným koncem,“ dodal Allievi.

Ať je to každopádně, jak chce, i tahle hra musí časem skončit. Nejpozději za dva měsíce…