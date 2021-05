F1 ONLINE: Bottas vyjede do Velké ceny Portugalska z pole position

Vše o Velké ceně Portugalska 2021 vítěz kvalifikace: Valtteri Bottas (Fin./Mercedes) 1:18,348

hlavní závod: neděle 2. května od 16 hodin

okruh: Portimao (4 653 m)

počet kol: 66

TV přenos: Sport 2

Loni se zde obhájce titulu mistra světa Hamilton zapsal do historie, když předčil legendárního Michaela Schumachera v počtu vítězství. Letos v Portimau mohl zaútočit na jubilejní 100. kvalifikační vítězství, musel se ale sklonit před svým stájovým kolegou z Mercedesu.

V nedělním závodě pak Hamilton hájí první místo v průběžném pořadí MS. Úřadující světový šampion vede o pouhý bod před nizozemským rivalem Maxem Verstappenem z Red Bullu, který bude na startovním roštu třetí.

Hamilton na 100. kvallifikační vítězství nedosáhl

Mercedesy v den 27. výročí tragické smrti Ayrtona Senny navázaly na páteční povedené tréninky, kdy oba jejich jezdci stanuli na čelních příčkách. Verstappen z Red Bullu sice pak vyhrál sobotní třetí trénink, o svůj nejrychlejší čas při prvním pokusu ale přišel kvůli překročení traťových limitů. Při následném druhém útoku pak na vítězného Bottase ztratil 0,398 sekundy.

O triumfu Bottas rozhodl už svou první jízdou v závěrečné části zásluhou času 1:18,348. Hamilton sice byl hned za ním jen o 0,007 sekundy horší, při následném druhém pokusu však už nezrychlil a na trojciferné jubileum si bude muset ještě počkat.

„Je to skvělé být zase na pole position. Cítím, že už je to nějaký čas, co jsem na ní byl naposledy. První dva závody navíc nebyly zdařilé. Tým ale celý víkend tvrdě pracoval a máme do nedělního závodu dobrou pozici,“ řekl před televizními mikrofony Bottas.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Portugalska

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:18,348, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,007, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,398, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,542, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -0,691, 6. Ocon (Fr./Alpine) -0,694, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,768, 8. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,958, 9. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1,127, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,311.

Výsledky tréninků

První trénink: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:19,648, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,025, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -0,198, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,236, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,319, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,796.

Druhý trénink: 1. Hamilton 1:19,837, 2. Verstappen -0,143, 3. Bottas -0,344, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,360, 5. Alonso (Šp./Alpine) -0,383, 6. Ocon (Fr./Alpine) -0,398.

Kde sledovat Velkou cenu Portugalska v TV?

Vysílací práva na závody F1 vlastní na českém území stanice Sport 1 a 2. Nedělní závod včetně předzávodního studia můžete sledovat už od 14:45 na Sport 2. Hlavní závod začíná v 16 hodin.

Výsledky Velké ceny Portugalska v roce 2020

Brit Lewis Hamilton loni vyhrál Velkou cenu Portugalska a stal se nejúspěšnějším jezdcem historie. Pětatřicetiletý pilot stáje Mercedes si v Portimau, kde se závod mistrovství světa uskutečnil poprvé, připsal 92. výhru v kariéře a v pořadí se osamostatnil před legendárním Michaelem Schumacherem.

Výsledky VC Portugalska: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:29:56,828, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -25,592, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,508, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:05,312, 5. Gasly (Fr./Alpha Tauri), 6. Sainz (Šp./McLaren), 7. Pérez (Mex./Racing Point), 8. Ocon (Fr./Renault), 9. Ricciardo (Austr./Renault), 10. Vettel (Něm./Ferrari) všichni -1 kolo.