Nehoda, nebo taktika? Leclerc bizarně vyhrál kvalifikaci v Monaku

Kvalifikaci na Velkou cenu Monaka 2021 formule 1 vyhrál Charles Leclerc. Ovšem půl minuty před koncem rozbil vůz o svodidla. Pokud by museli mechanici týmu Ferrari vyměnit převodovku, propadl by se o pět míst. Jestli se současná situace nezmění, bylo by to první pole position pro italskou stáj od konce října 2019 v Mexiku.