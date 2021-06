Hvězdy F1 na nule. Verstappen boural v 320 km/h, Hamiltona zradilo tlačítko

Drama s dvěma výjezdy bezpečnostního vozu a restart závodu formule 1 na poslední dvě kola. V ázerbájdžánském Baku triumfoval Mexičan Sergio Pérez s vozem Red Bull Honda. Druhé místo obsadil v šestém závodě sezony Němec Sebastian Vettel (Aston Martin). Je to jeho nejlepší výsledek od konce října 2019, tehdy ještě u Ferrari.

Největší dva favorité v boji titul vyšli na Velké ceně Ázerbájdžánu bodově naprázdno. Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) havaroval z vedoucí pozice na konci 48. kola a Brit Lewis Hamilton (Mercedes) vyjel po opakovaném startu mimo trať, v cíli byl patnáctý. V čele šampionátu zůstává Verstappen s náskokem čtyř bodů před Hamiltonem.

Start do závodu se nejlépe povedl nejrychlejšímu z kvalifikace Monačanovi Charlesu Leclercovi na Ferrari. Ovšem na začátku sedmého okruhu už byl třetí, když ho postupně předjeli Hamilton a Verstappen. Klíčovým momentem pro vývoj závodu se ukázaly brzké zastávky v boxech. Ze špičky k nim zamířil jako první v 11. kole Hamilton, ale po problémech s levou zadní pneumatikou se zdržel 5,3 sekundy.

Když přijel o kolo později k mechanikům Verstappen, zvládl to jen za 1,9 sekundy a dostal se na první místo. Taktické hrátky Red Bullu pokračovaly a také Pérez se dostal před Hamiltona, který se propadl na třetí místo. Brit se před svého soupeře nebyl schopen dostat. Mexičan se před ním držel natolik daleko, aby nemohl využít nastavitelné zadní křídlo (DRS). V čele velké ceny uháněl v klidu Verstappen.

V 31. kole (z celkových 51) havaroval po defektu levého zadního kola Kanaďan Lance Stroll a trati se objevil safety car (bezpečnostní vůz). Po opakovaném startu si však oba vedoucí vozy Red Bull své pozice ohlídaly a až do 48. kola to vypadalo, že závod v pohodě doběhne. V závěru okruhu však selhala v rychlosti 320 km/h levá zadní guma na Verstappenově monopostu a vedoucí Nizozemec trefil betonovou zeď.

Závod byl na čtyřicet minut přerušen a restartován na zbývající dvě kola. Nejlépe se odpíchl Hamilton, ale v první zatáčce nedobrzdil a propadl se na chvost startovního pole. Došlo ještě k několika předjížděcím pokusům, ale ke změnám mezi nejlepšími už nedošlo. Pérez si dojel pro druhé vítězství v kariéře, první u nového zaměstnavatele, Red Bullu. „Omlouvám se za Maxe, měl krásně rozjetý závod a zasloužil si vítězství. Nakonec to pro nás byl i po jeho smůle fantastický závod. Hamilton na mě dost tlačil a při restartu jsem byl rád, že neztratím pro nás vyhraný závod. Měli jsme štěstí, že jsme nemuseli odstoupit,“ prohlásil v cíli Mexičan. Tým Red Bull totiž po havárii Verstappena zvažoval, zda z bezpečnostních závodů nestáhne Pereze do boxů.

Hrdinou dne byl bez diskuzí druhý v cíli Sebastian Vettel. Němec po šesti sezonách strávených u Ferrari, využil loni nabídku k přestupu k týmu Aston Martin, který se po jedenašedesáti letech vrátil do formule 1. Třiatřicetiletý jezdec měl smůlu v sobotní kvalifikaci, která byla předčasně ukončena. Nemohl si vylepšit svou pozici a startoval až z jedenáctého místa. „Byl to podařený závod, měli jsme dobrý start a takticky jsme si počínali také dobře. Při restartu jsme měli čerstvé pneumatiky a nebyl problém si pohlídat skvělý výsledek,“ smál se Vettel do novinářských mikrofonů.

Pro Hamiltona to byl po pětapadesáti první závod, který nedokončil na bodovaném místě. Naposledy se tak stalo začátkem července 2018, kdy na rakouském okruhu Red Bull Ring nedojel vinou problémů s tlakem paliva. Nyní v Ázerbájdžánu najížděl při opakovaném startu do první zatáčky v nejvýhodnější pozici, ale ocitl se mimo trať.

Podle informací BBC byl problém v tlačítku s označením „Magic“. To zajišťuje vyvážení brzd pro zahřívání pneumatik v zaváděcím kole a před startem se vypíná. Hamilton si o něj zřejmě omylem klepl před zhasnutím červených světel a následně měl nadměrné předpětí u předních brzd, což nečekal. „Přísahal bych, že jsem tlačítko vypnul,“ říkal Hamilton do týmového radia po skončení závodu.