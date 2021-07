Formule 1 zažila premiéru. Kvalifikaci na sprint na Silverstonu ovládl Hamilton

Úřadující mistr světa z Mercedesu přerušil na domácí půdě před 86 tisíci fanoušky v Silverstone úspěšnou sérii svého nizozemského rivala, který vyhrál tři poslední závody za sebou a dominoval v Británii i v předchozím odpoledním tréninku.

„Tohle nám spoustu let chybělo. Až jsem z toho ztratil hlas. Jsem šťastný, že se mohu vrátit do Silverstonu a vidět zase plné tribuny. Věřil jsem, že díky fanouškům a práci, kterou jsme předvedli, se to podaří,“ řekl po dojetí před televizními kamerami Hamilton. „V sobotu nás čeká zase hodně práce, ale tohle nám dalo novou sílu. Mám hlavu vztyčenou a udělám vše, co půjde, abych uspěl,“ slíbil.

Díky tomuto triumfu se Hamilton stal rovněž prvním závodníkem, který zahájí nový experiment se sprintovou kvalifikací z čelní příčky. Svůj nejrychlejší čas 1:26,134 zajel hned v úvodu závěrečné kvalifikační sekce. Přestože při svém druhém pokusu chyboval, Verstappen, který se pro změnu trápil s nedotáčivostí svého vozu, už jej nepřekonal.

„Auto se ovládalo dobře, jen musíme doladit nedotáčivost. Při nájezdech do zatáček jsem musel čekat déle, než přední gumy chytnou přilnavost. Pořád jsme ale blízko čelu, takže se nic hrozného nestalo,“ uvedl Verstappen. „Tenhle formát je zvláštní. Jedete na maximum, ale i když vyhrajete, nic to neznamená, Stále to není kvalifikace. Zůstávám proto dál v klidu. Je potřeba vyladit jen pár nedostatků a věřím, že nás čeká povedený závod,“ doplnil nizozemský jezdec.

V sobotní sprintové kvalifikaci Hamilton zaútočí na 101. pole position v kariéře a první od začátku května. Věří, že by mohl v domácím prostředí stáhnout ztrátu na Verstappena v čele pořadí MS. Vítěz sprintové kvalifikace dostane do šampionátu tři body, pilot na druhém místě získá dva a třetí nejlepší závodník obdrží jeden bod. Pilot Red Bullu Verstappen aktuálně dominuje v MS s náskokem 32 bodů.

Potlesk 86 tisíc fanoušků v kvalifikaci patřil také domácímu Georgi Russellovi z Williamsu, který se dostal až do závěrečné fáze a začne v sobotu z osmé příčky. Mimo první desítku naopak jsou Fernando Alonso z Alpine či Pierre Gasly z AlphaTauri. Španělský dvojnásobný mistr světa dojel jedenáctý, Gasly bude o místo níže. Ještě hůře skončil Francouzův týmový kolega Juki Cunoda, jenž se neprobojoval ani z úvodní části a skončil šestnáctý. Hned za ním byl i Kimi Räikkönen z Alfy Romeo.

Program pokračuje sobotním druhým tréninkem a následnou sprintovou kvalifikací od 17:30 SELČ, která se na okruhu v Silverstone pojede na 17 kol a určí pořadí na startu pro nedělní hlavní závod.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstone:

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27,035, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,779, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,780, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,793, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,862, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,888.

Kvalifikace na sprintovou kvalifikaci: 1. Hamilton 1:26,134, 2. Verstappen -0,075, 3. Bottas -0,194, 4. Leclerc -0,694, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -0,710, 6. Norris -0,763, 7. Ricciardo (Austr./McLaren) -0765, 8. Russell (Brit./Williams) -0,837, 9. Sainz -0,873, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,045.