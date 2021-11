Nový král F1 na obzoru. Verstappen má titul blíž, co potřebuje Hamilton?

Hýčká si náskok devatenácti bodů. Max Verstappen je na nejlepší cestě přetrhnout sedmiletou nadvládu Mercedesu a sesadit poprvé od roku 2016 Lewise Hamiltona z trůnu formule 1. Pokud Nizozemce v posledních čtyřech Grand Prix nezradí technika nebo neprovede zásadní chybu na dráze, měl by vedení uhájit a dokráčet pro titul. Jaké jsou ještě šance pro šestatřicetiletého Brita?

Loni už touto dobou bylo jasno. Závěry ročníků byly v posledních letech pro Lewise Hamiltona vlastně vždy trochu pohodlné. 67, 59, 46, 88, 87 a 124 – takový byl finální náskok rodáka ze Stevenage v každé sezoně od roku 2014. S výjimkou roku 2016, kde o pět bodů nestačil na tehdejšího týmového parťáka Nika Rosberga. Teď se Hamilton nachází v naprosto odlišné pozici.

Čtyři velké ceny před koncem ztrácí. Maxi Verstappenovi se dívá na záda s odstupem devatenácti bodů. Stále se jedná o situaci, kterou má Hamilton ve vlastních rukou a s klidem by ji mohl zvrátit ve svůj prospěch. Když čtyřikrát vyhraje, získá vůči nizozemskému rivalovi pokaždé minimálně o šest bodů víc.

Problém však pro celý Mercedes může nastat už o víkendu v Brazílii. Na okruhu v Sao Paulu totiž v roce 2019 triumfoval Verstappen (Loni se VC Brazílie nejela kvůli pandemii koronaviru). Americká část sezony navíc Red Bullu náramně sedí, a pokud současný lídr triumfuje i tam, už bude třeba, aby vypomohla dvojka Mercedesu Valtteri Bottas nebo někdo další ze startovního pole, kdo by Verstappena obral o body. A právě pomoc Bottase letos Hamiltonovi schází. Fin totiž jeho největšího konkurenta porazil na okruhu pouze jednou.

Experti se shodují, že v Brazílii je favoritem Nizozemec. Na druhou stranu však Mercedes nemusí zoufat, predikovat něco v letošní sezoně je téměř nemožné. Tratě, jež měly typologicky sedět Red Bullu, často opanoval Hamilton a naopak.

„Red Bull ukázal, že má malou, ale důležitou rychlostní výhodu. Nicméně jsem přesvědčený, že v posledních závodech se ještě dočkáme nějakého překvapení,“ zhodnotil po Velké ceně Mexika dvojnásobný šampion Mika Hakkinen. „Každý bod se počítá, takže i každá technická nedokonalost. Nesmí ztratit koncentraci a myslet si, že je něco jistého. Z vlastních zkušeností můžu říct, že není konec, dokud se nemává šachovnicovou vlajkou v posledním závodě.“

Velkou neznámou zůstává, jak se obě stáje popasují s tratěmi v Kuvajtu a Saúdské Arábii. Na nich se pojede poprvé, týmoví mechanici a ředitelé tak nemají k dispozici data z minulých let, z kterých by mohli čerpat. „Tratě na Středním východě vypadají rychle a obsahují extrémně dlouhé rovinky, což by mělo favorizovat Mercedes. Navíc jsou v nižší nadmořské výšce na rozdíl od Mexika,“ upozorňuje pro oficiální portál formule 1 bývalý jezdec Jolyon Palmer.

Vydrží nervy Maxe Verstappena? Nezpůsobí jeho agresivní jízda ve vypjatých okamžicích posledních závodů zbytečnou minelu? Rozhodne se až v posledním závodě v Abú Zabí, nebo už bude jasno dříve? To jsou nejdůležitější otázky pro poslední čtyři zastávky letošního ročníku. Kdyby však měl mladý Nizozemec náskok prohospodařit, budou jej mrzet zejména tři konkrétní závody.

„Ne vlastní vinou jsme prohráli v Baku, na Silverstonu a v Maďarsku,“ říká bývalý jezdec a nynější poradce Red Bullu Marko Helmut. „Pokud si pozorně spočítáte počet bodů, ztratili jsme jich tam asi padesát.“

Na Silverstonu musel Verstappen odstoupit po kolizi v prvním kole právě s Hamiltonem. Brit pokračoval v jízdě, a přestože dostal desetisekundovou penalizaci, zvítězil. V Ázerbájdžánu explodovala na Nizozemcově monopostu levá zadní pneumatika pět kol před koncem. A na Hungaroringu se Verstappen střetl s Landem Norrisem kvůli chybě, kterou způsobil Bottas.

Max Verstappen (Nizozemsko) Lewis Hamilton (Velká Británie) 18 závodů 18 1. průběžné pořadí 2. 9 vítězství v sezoně 5 9 pole positions 3 312,5 bodů 293,5 3 nedokončených závodů 1 1,87 průměrná pozice v cíli 3,12 2,87 průměrná pozice na startu 3,00

Pohled Marka Stodůlky