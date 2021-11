VC Mexika vyhrál Verstappen. Průběžně vede už o 19 bodů

Po Velké ceně Mexika zbývají v letošní sezoně seriálu Formule 1 čtyři závody. Drama vrcholí a začíná se taktizovat víc než kdy dřív. Souboj mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem se pomalu ale jistě překlápí na stranu mladého Nizozemce. Jednička Red Bullu po Spojených státech amerických triumfovala i v Mexiku a rozdíl mezi úhlavními soupeři se rozrostl na 19 bodů.

„Je to neuvěřitelné. Na startu šlo jenom o to, abyste šlápli na brzdu co nejpozději. Pomohlo mi to, protože jsem se pak mohl soustředit jen na sebe,“ komentoval Verstappen moment, kdy se dostal do čela závodu. „Pořád je před námi dlouhá cesta k titulu, ale vypadá to dobře.“

Že se bojuje o každý bod, předvedl ve finální fázi závodu tým Mercedesu. Valtteriho Bottase, který se po startu propadl mimo bodované pozice, poslal do boxů s jediným účelem. Ukrást Verstappenovi nejrychlejší kolo. A když se to nepovedlo, zavolali Fina znovu a opět na jeho formuli nasadili červenou sadu pneumatik. Na druhý pokus se jim taktické šachy vyplatily. A protože Hamilton udržel za sebou i třetího Sergia Péreze, zůstává Mercedes na prvním místě v pořadí poháru konstruktérů, právě o jeden bod.

„Měli tady prostě rychlejší auto a nemohl jsem s tím moc dělat,“ krčil rameny Hamilton. „To, že byl Sergio tak blízko za mnou, ukazuje, jak rychlí tady byli.“

Hrdinou dne se stal právě Pérez. Mexičan se totiž probojoval na stupně vítězů před domácím publikem, což způsobilo obrovskou euforii. „Checo, Checo,“ skandovali fanoušci jeho přezdívku. „Chtěl jsem tady před fanoušky získat s Maxem první a druhé místo, bylo to o kousek. Ta podpora tady…“ rozpovídal se Pérez předtím, než k němu přiběhl jeho syn a vyrušil ho u rozhovoru vřelým objetím.

Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38:39,086, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -16,555, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -17,752, 4. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:03,845, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:21,037, 6. Sainz (Šp./Ferrari), 7. Vettel (Něm./Aston Martin), 8. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 9. Alonso (Šp./Alpine), 10. Norris (Brit./McLaren) všichni -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: neuděleno.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 22 závodů): 1. Verstappen 312,5 b., 2. Hamilton 293,5, 3. Bottas (Fin./Mercedes) 185, 4. Pérez 165, 5. Norris 150, 6. Leclerc 138, 7. Sainz 130,5, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) 105, 9. Gasly 86, 10. Alonso 60.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 478,5, 2. Red Bull 477,5, 3. Ferrari 268,5, 4. McLaren 255, 5. Alpine 106, 6. AlphaTauri 106, 7. Aston Martin 68, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 11.