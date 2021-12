Drama v F1! Hamilton vyhrál divoký závod, s Verstappenem mají stejně bodů

Souboj Hamiltona s Verstappenem je napínavý do posledního závodu • Reuters

To byl zase závod! Dramatickou Velkou cenu Saúdské Arábie vozů formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu a bodově vyrovnal v pořadí mistrovství světa svého rivala Maxe Verstappena z Red Bullu. Britský jezdec získal k osmému triumfu v sezoně i prémiový bod za nejrychlejší kolo a díky němu má spolu s Nizozemcem před závěrečným podnikem v Abú Zabí shodný počet 369,5 bodu. Třetí skončil po těsném finiši jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Několik infarktových situací zažil Lewis Hamilton během Velké ceny Saúdské Arábie. Ani jedna z nich mu však nezabránila v triumfu. Do cíle dojel před největším rivalem Maxem Verstappenem, přestože se s ním během závodu dostal do kolize a téměř si urazil přední spoiler. Oba jezdci mají před poslední Grand Prix v Abú Zabí stejný počet bodů, souboj o titul mistra světa zůstává otevřený.

Jedenadvacet závodů přivedlo Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem na rozcestí. Žádné složité počty nejsou potřeba. Oba mají 369,5 bodu, a kdo příští víkend v Abú Zabí dojede lépe, stane se mistrem světa. Šílenou Velkou cenu Saúdské Arábie, v níž dvakrát vlály červené vlajky a mnohokrát se objevil virtuální safety car, ovládl Hamilton a s rivalem srovnal bodový účet.

Závod se pro Brita přitom zprvu nevyvíjel vůbec dobře. Po nárazu Micka Schumachera do bariéry rychle zamířil do boxů, aby přezul pneumatiky, když se nesmělo naplno závodit. Na první pozici tak pustil Verstappena, chvíli poté se ale barva vlajky změnila ze žluté na červené a start se opakoval. Nizozemec tak dostal darem pole position, protože také mohl vyměnit gumy. Restarty ale proběhly hned dva, při úvodním pokusu totiž došlo k havárii několika vozů. Odnesla ji například dvojka Red Bullu Sergio Pérez.

Když se tak opět začalo závodit, naskytl se fanouškům známý obrázek. Verstappen se vepředu pokoušel bránit náskok, udržet za sebou výkonnější Mercedes však nedokázal. Když se před něj Hamilton dostal poprvé, ještě mu předjetí vrátil, všemi čtyřmi koly přitom ale vyjel mimo trať, za což dostal později pětisekundovou penalizaci.

Navíc ještě musel přenechat soupeři pozici, Brit ale o jeho manévru zatím netušil, a tak místo toho, aby záměrně zpomalující monopost objel, narazil do něj. Přestože si urazil kousek předního spoileru, na rychlost formule to nemělo žádný vliv. Verstappen poté neměl na měkčích pneumatikách šanci držet s Hamiltonem krok a do cíle dojel s desetisekundovou ztrátou na druhém místě.

„Byl to neuvěřitelně obtížný závod. Jsem na všechny ohromně pyšný a vděčný za svůj vůz,“ řekl v rozhovoru vítěz a vrátil se k momentu, při němž se s rivalem střetl. „Nepochopil jsem, proč tak dupnul na brzdu, a když jsem do něj narazil, tak zase ujel. Byl jsem trochu zmatený.“

Verstappen vypadal v cíli docela rozladěně. V posledních týdnech mu náskok, který si vybudoval, proklouzává mezi prsty. Už dnes mohl o celkovém triumfu rozhodnout, ale opět dojel až za Hamiltonem.

„No, bylo to pořádné dobrodružství. Stala se spousta věcí a s některými rozhodnutími úplně nesouhlasím, ale dal jsem tomu vše, co bylo v mých silách,“ pronesl Nizozemec při své řeči. „Rozhodne se v Abú Zabí, tak doufám, že zažijeme povedený víkend. Uvidíme.“

Se současnou formou bude favoritem na výhru Hamilton, který zvítězil v posledních třech Velkých cenách. Okruh v Spojených arabských emirátech navíc patří mezi jeho oblíbené, přestože na něm loni nestačil právě na Verstappena. V pořadí poháru konstruktérů nasadil Mercedes nejspíš k rozhodujícímu trháku. Zatímco Pérez se do cíle nedostal, Valtteri Bottas v cílové rovince předčil Estebana Ocona a dopomohl ke zvýšení náskoku své stáje na 28 bodů.

Poslední Grand Prix se pojede příští víkend. V sobotu čeká jezdce kvalifikace a na neděli 12. prosince je naplánován rozhodující závod.

Velká cena Saúdské Arábie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Džiddě:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 2:06:15,118, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -11,825, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -27,531, 4. Ocon (Fr./Alpine) -27,633, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -40,121, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -41,613, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,475, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -46,606, 9. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -58,505, 10. Norris (Brit./McLaren) -1:01,358.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 21 z 22 závodů): 1. Verstappen a Hamilton oba 369,5, 3. Bottas 218, 4. Pérez (Mex./Red Bull) 190, 5. Leclerc 158, 6. Norris 154, 7. Sainz 149,5, 8. Ricciardo 115, 9. Gasly 100, 10. Alonso (Šp./Alpine) 77.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 587,5, 2. Red Bull 559,5, 3. Ferrari 307,5, 4. McLaren 269, 5. Alpine 149, 6. AlphaTauri 120, 7. Aston Martin 77, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 13.