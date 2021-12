Verstappenův zázrak v Abú Zabí: Pomoc kolegy, taktika i finální boj

Kde se rozhodla Velká cena Abú Zabí? Čím získal Max Verstappen titul? Klíčových momentů bylo několik. Skvělý Sergio Pérez či havárie Nicholase Latifiho a další okamžiky, které položily základ pro to, aby Nizozemec porazil Lewise Hamiltona a urval titul mistra světa.

Po prvních zatáčkách se do vedení v Abú Zabí dostal Lewis Hamilton • Foto Reuters

Po prvních zatáčkách se do vedení v Abú Zabí dostal Lewis Hamilton • Foto Reuters

První kontroverzní moment. Tento ještě vyzněl lépe pro Mercedes. Verstappen se nechtěl smířit se ztrátou prvního místa, zavelel proto k útoku. Agresivně najel před Hamiltona, který musel cuknout s volantem, aby zamezil srážce. Kvůli tomu vyjel z dráhy a nezbyla mu jiná možnost, než si trať o jednu zatáčku zkrátit. Opět se tím vrátil do čela, navíc rivalovi poodskočil. Red Bullu se to sice nelíbilo, trest od komisařů však nepřišel. Rozodli, že za Hamiltonovo opuštění tratě mohl Verstappen.

S titulovým soubojem neměl nic společného, i když podobné scénáře zná. V roce 2017 připravil o první titul kariéry Hamiltona také v posledním závodě. Teď okroužil svou derniéru, bohužel se jedna z největších legend formule 1 nedostala až do cíle, aby se rozloučila s fanoušky. Jeho Alfa Romeo vypověděla službu. Vítěz 21 Velkých cen se po dvaceti letech od vlastního debutu naposledy projel po závodním asfaltu.

Red Bull zažíval první opravdu těžkou chvilku. Verstappen i Hamilton už absolvovali úvodní zastávky v boxech a Brit soupeři výrazně odjížděl. Rozdíl se natáhl na deset vteřin a Checo dostal jasný úkol – zdržet Hamiltona. Okolnosti hrály proti němu, po silnici naváděl stroj na 25 kol starých červených pneumatikách, přesto o poznání výkonnější monopost udržel za sebou téměř dvě kola. Hamilton se několikrát dostal před něj, ale Mexičan mu to hned vrátil. Zatímco se takto přetahovali, Verstappen dvojici dotáhl.

Zástupci Red Bullu věděli, že musí se závodem něco udělat. A tak při virtuálním safety caru, když dosloužil Williams George Rusella, zavolali Verstappena do boxů a nasadili mu nové bílé pneumatiky. Doufali, že ty Hamiltonové bez zastávky nevydrží. Mýlili se, Nizozemec však na čerstvé sadě zvládl ukrojit část náskoku a poté držet krok, což se v konečném důsledku ukázalo jako extrémně důležité.

Ředitel Red Bullu to chvíli předtím řekl jednoznačně. „Potřebujeme zázrak,“ prohlásil Christian Horner. Přání mu splnil Nicholas Latifi. Zázraky mohou vypadat všelijak, ten pro Verstappena měl podobu rozmláceného Williamsu a karbonových úlomků na trati. Kanaďanův vůz skončil v bariéře, na trať vyjel safety car, Nizozemec opět pádil do boxů a všichni čekali, jaký verdikt vznese ředitel závodu Michael Masi.

Zakončení dramatické sezony jako z filmového plátna. Jak jinak rozhodnout, komu padne do rukou titul mistra světa, než v jednom, úplně posledním kole ročníku. Vůz Latifiho se stihl včas odklidit a Masi přišel se zprávou, kterou chtěli slyšet ve stáji Red Bullu. Všichni závodníci o kolo zpět vyklidí Verstappenovi cestu, takže se Nizozemec zařadí hned za Hamiltona a bude se závodit.

Finální předjetí

Neměl moc času, všechno ostatní však hrálo pro Verstappena. Jeho vůz kroužil s novými červenými gumami, zatímco Hamiltonův se značně sjetými bílými. Napětí gradovalo už před tím, než safety car zamířil do boxů. Oba vyjížděli takřka bok po boku a Britův Mercedes se snažil ucpat všechny cesty, kterými by mohl rival do čela. Nepovedlo se, ani výkonnější pohonná jednotka nedokázala udržet Verstappenův Red Bull na druhé pozici.