Takhle vypadají nové formule: návrat k tradicím i odvážné změny

Jak vypadají monoposty formulí 1 pro sezonu 2022? • FOTO: Koláž iSport.cz Přesně za měsíc v Bahrajnu to opět vypukne. Nová sezona Formule 1 už nedočkavě klepe na dveře a jednotlivé stáje proto představují své zbrusu nové monoposty pro rok 2022. Osmnáctipalcové pneumatiky, návrat krytů kol a přepracování obou křídel jsou těmi nejviditelnějšími změnami, díky nimž by měly formule lépe předjíždět a zároveň být bezpečnějšími. Na to, jestli více než 7 500 tisíce počítačových simulací přinese kýženou změnu, si musíme sice ještě počkat. Z estetického hlediska jde ovšem jistě o krok vpřed. Přesvědčte se sami.

HAAS Mick Schumacher (Německo) + Nikita Mazepin (Rusko) Otloukánek posledního ročníku doufá v zásadní zlepšení své výkonnosti. Podobné zlepšení ovšem nepřišlo stran vzhledu samotného monopostu. Haas VF-22 je takřka identický se svým nepovedeným předchůdcem. Vliv ruského sponzora Uralkali se dal jistě zakomponovat vkusnějším způsobem. Navíc představený model neodpovídá reálné podobě monopostu. Jde o nefunkční maketu, jež je pouze v oficiálním zabarvení. Haas se tedy rozhodl neokrýt své karty. „Minulou sezonu jsme prakticky obětovali přípravě na změnu pravidel. Věřím, že jsme odvedli dobrou práci,“ doufá technický ředitel Haasu Simone Resta, že pravidelné umístění na samém chvostu roštu je minulostí.

WILLIAMS Nicholas Latifi (Kanada) + Alex Albon (Thajsko) V tradiční stáji věří, že dokáží navázat na výkonnostní vzestup z loňské sezony. K tomu jim již nepomůže hvězdný George Russell, jenž povýšil do Mercedesu. „Novým“ parťákem Nicholase Latifiho se tak stal Alex Albon. Kmenový jezdec Red Bullu. K velké jezdecké změně se navíc přidala i drastická změna zabarvení vozu. Z bílo-modrého monopostu je kompletně modrý s prvky červené. „Nový vzhled odráží změnu, jíž jsme loni prošli. Za pozornost stojí především diamantové vzory s různými odstíny modré. Červená symbolizuje hrdost, že jsme britský tým,“ uvedl ředitel stáje Jost Capito, který mohl sledovat nový FW44 už i přímo na trati v Silverstonu.

ASTON MARTIN Sebastian Vettel (Německo) + Lance Stroll (Kanada) Sedmé místo v Poháru konstruktérů rozhodně nekorespondovalo s ambicemi majitele Lawrence Strolla, jenž se netají svým cílem stát se šampionem F1 do roku 2025. Ze stáje se proto poroučel její šéf Otmar Szafnauer. Vůz pro sezonu 2022 na první pohled zaujme žlutými prvky, které doplňují zelený základ, jenž je oproti loňské sezoně světlejší. „Myslím, že naše auto vypadá fakt dobře. A platí, že co je vždy hezké, bývá i nejrychlejší. Rozhodně vypadá jinak než dřív, má v sobě něco futuristického,“ je spokojený čtyřnásobný mistr světa, Sebastian Vettel. Ten si společně s kolegou Lancem Strollem, synem majitele Astonu Martin, nový monopost vyzkoušel na okruhu Silverstone.

ALPHA TAURI Pierre Gasly (Francie) + Juki Cunóda (Japonsko) Sesterský tým Red Bullu, nesoucí název podle oděvní značky koncernu, se rozhodl k zajímavé výměně a oproti předešlému roku se rozhodl inverzně vyměnit barvy. Kde byla fialová je bílá a naopak. „Až za týden při prvních testech v Barceloně budeme alespoň tušit, na čem vlastně jsme. Na pohled je nový vůz nádherný, takže jestli se bude řídit stejně, jako vypadá, tak budu maximálně spokojený. Už aby to bylo!“ těší se Pierre Gasly na start nového ročníku. V něm bude Alpha Tauri navazovat na svou dosud nejlepší sezonu, v níž skončila mezi konstruktéry na šestém místě se ziskem 142 bodů.

MCLAREN Lando Norris (Spojené království) + Daniel Ricciardo (Austrálie) Podle posledního průzkumu nejoblíbenější stáj F1 na sebe strhla loni v Monaku strhla pozornost celého světa. Retro zabarvení podle ropné společnosti Gulf sklidilo nadšení napříč fanoušky celého motosportu. Britská stáj se proto rozhodla světlou modř zakomponovat i do svého nového monopostu, jemuž vládne v posledních letech tradičný „papayová“ oranžová. „Jsme realisté. Naším cílem pro letošní sezonu je předvádět vyrovnané výkony a nadále se přibližovat těm nejlepším,“ zůstal při zemi ředitel stáje, Andres Seidl. „Bude hrozně důležité, jak si kdo zvykne na úplně nový styl řízení a nový způsob závodění. Osobně se na to moc těším,“ hodlá Daniel Ricciardo navázat na své vítězství z Monzy, které bylo pro McLaren prvním od roku 2012.

FERRARI Charles Leclerc (Monaco) + Carlos Sainz ml. (Španělsko) Bude letošek přelomový? Stáj z Maranella získala konstrukterský titul naposledy v roce 2008, ten jezdecký zásluhou Kimiho Räikkönena ještě o rok dříve. Letošní změnu pravidel berou ve Ferrari jako obrovskou příležitost vrátit se na výsluní. „Nový vůz je výrazem talentu, úsilí a vášně každého z členů Ferrari. Víme, že očekávání jsou vysoká a my jsme připraveni jim dostát. Chceme, aby naši „tifosi“ byli opět hrdí a legenda vzpínajícího koně zářila naplno. K tomu je zapotřebí rychlého auta a dvou výtečných jezdců. A to my máme,“ klade si nejvyšší cíle Mattia Binotto, šéf stáje. Bojovat o ně bude Ferrari ve svém tradičně rudém voze s černými prvky a odvážnými aerodynamickými řešením včetně úzkého nosu a jedinečného stylu bočnic.

RED BULL Max Verstappen (Nizozemsko) + Sergio Pérez (Mexiko) Stáj úřadujícího mistra světa, Maxe Verstappena, reálnou podobu svého nového vozu tají. A navíc předvedla hned dvě představení. Red Bull podobně jako Haas pouze zabarvil maketu do svých už tradičních barev a hlavním tématem uvedení nového vozu se proto stalo představení nového titulárního sponzora. Tím se stala technologická společnost Oracle, která v průběhu pěti let zaplatí Red Bullu 500 milionů dolarů. K tomu se navíc později přidala i kryptoburza Bybit, jež během tří let zaplatí 150 milionů dolarů. Red Bull má tak jen z těchto dvou sponzorů pokrytý finanční limit na vývoj vozu. „Budu si chvíli zvykat, ale jednička vypadá na mém monopostu perfektně,“ smál se Max Verstappen.

MERCEDES Lewis Hamilton + George Russell (oba Spojené království) Po bolestivém finále loňského ročníku, při němž přišel Lewis Hamilton o osmý titul mistra světa v posledním kole, se sedmatřicetiletý šampion několik týdnů stranil médií a nahlas se spekulovalo o jeho konci. „Na to jsem ani nepomyslel. Miluji, co dělám a beru to jako velké privilegium. Cíle mám stále stejné. Vyhrát titul a zase posunout laťku toho, co je možné,“ pronesl odhodlaně Hamilton. Jeho šéf, Toto Wolff ovšem krotí očekávání. „Budeme rádi, když budeme mít konkurenceschopný vůz. Nevíme, jestli to bude stačit na boj o titul, ale jako vždy ze sebe dostaneme maximum,“ pronesl s klidem jindy cholerický Rakušan. O devátý Pohár konstruktérů v řadě bude Mercedes usilovat ve svém tradičním zbarvení. „Stříbrné šípy“ se vrací po dvou letech v černé.

ALFA ROMEO ALFA ROMEO Valtteri Bottas (Finsko) + Kuan-jü Čou (Čína) Největší neznámá. Italská stáj své zbarvení představí dokonce až po prvních oficiálních testech v Barceloně, k nimž dojde příští týden. Tým má přitom i zbrusu novou dvojici jezdců. Ostříleného Valtteriho Bottase, jenž se po pěti letech poroučel z Mercedesu, a prvního Číňana v historii F1, Kuan-jü Čoua. Alespoň náznak toho, jak bude nový monopost vypadat Alfa Romeo, přeci jen na veřejnost uniklo. V týdnu totiž vyjel na trať ve Fioranu vůz pro letošní rok, ovšem v kamuflážovém zbarvení. Na to oficiální si musíme počkat do 27. února.