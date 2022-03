Verstappen prodloužil smlouvu v Red Bullu, podepsal do roku 2028

Úřadující mistr světa formule 1 Max Verstappen o pět let prodloužil smlouvu se stájí Red Bull. V rakouském týmu, který o dohodě informoval na svém webu, by měl nizozemský pilot působit až do konce roku 2028.

„Mám to tady rád, takže to bylo snadné rozhodování,“ řekl Verstappen, který první titul v kariéře získal po kontroverzním závěru minulé sezony, kdy ukončil sedmiletou nadvládu Mercedesu.

„Od mého příchodu do týmu jsme měli jako cíl titul, a když se nám to teď povedlo... Byl to neuvěřitelný rok. Teď chceme číslo jedna na autě udržet co nejdéle,“ přidal čtyřiadvacetiletý Verstappen.

Dlouhodobá smlouva, která by Verstappenovi podle médií měla vynést až 50 milionů eur ročně, je podle šéfa týmu Christiana Hornera důkazem, že Red Bull chce i nadále útočit na titul mistra světa.

„Na prvním místě je obhajoba, ale díváme se i do budoucnosti. Od roku 2026 vstoupí v platnost nová pravidla týkající se motorů a my chtěli mít jistotu, že i pro tohle auto budeme mít nejlepšího pilota,“ uvedl Horner.

Verstappen odstartoval kariéru ve formuli 1 v roce 2014 ve stáji Toro Rosso (nyní Alpha Tauri). Ze sesterského týmu zamířil do Red Bullu v roce 2016. Na kontě má dvacet vítězných Velkých cen.

Nová sezona formule 1 odstartuje 20. března Velkou cenou Bahrajnu.

