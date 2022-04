Šampion Verstappen zuřil: Ferrari je úplně někde jinde. Nepřijatelné!

„Už jsme o míle pozadu. Na boj o mistrovský titul nechci v tuhle chvíli vůbec myslet. Mnohem důležitější je, abychom dojížděli závody,“ řekl Verstappen pro Sky Sports. „Dnes to byl vůbec špatný den, chyběla mi rychlost. Věděl jsem, že s Charlesem nemohu bojovat, takže jsem se ani nepokoušel dostat ho pod tlak. Zdálo se, že to bude alespoň druhé místo, jenže jsme závod nedokončili. Je to frustrující a nepřijatelné,“ doplnil čtyřiadvacetiletý jezdec.

Verstappen měl technické potíže už před startem a mechanici prováděli na jeho voze do poslední chvíle úpravy. První půlku závodu odjel nizozemský pilot v pořádku, trable přišly až v 39. kole. Verstappen musel doutnající vůz odstavit a bylo třeba jej uhasit.

„Věděl jsem, že tam byl nějaký problém. Byla jen otázka, zda závod dokončím. Pokud ale chcete bojovat o titul, tyhle věci se nemohou stávat,“ uvedl rodák z belgického Hasseltu, který nedokončil ani úvodní GP Bahrajnu. I tehdy musel odstoupit z druhého místa.

Vedení Red Bullu síbilo, že bude celou situaci vyšetřovat. Podle konzultanta týmu Helmuta Marka šlo předběžně o únik paliva. S tím souhlasil i šéf Red Bullu Christian Horner.

„Musíme se do toho pustit. Je potřeba zjistit, kde je problém a vyřešit ho. Zatím si nemyslíme, že by šlo o motor, spíše o palivo. Tahle odstoupení ale nemůžeme akceptovat,“ řekl Horner.

Nespokojenost úřadujícího mistra světa Verstappena proto chápal. „Rozumím mu. Je to frustrující nedokončit závod,“ uvedl Horner, který poukázal na stoupající formu Ferrari během celého víkendu. „Byli úplně někde jinde a na jejich rychlost jsme neměli. Máme však pár věcí, které by to měly vyladit. Nyní se jede do Evropy. Je třeba na tohle zapomenout a posunout se vpřed,“ dodal Horner.

Příští Velká cena Emilie Romagny se koná 24. dubna.