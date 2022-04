Ženy ve formuli 1: klíčové inženýrky, Hamiltonova pravá ruka i doktorka

Seznamte s ženami, které propojily kariéru s motorsportem • FOTO: Koláž iSport.cz Že je formule 1 ryze mužským sportem? Ale jděte. V týmech pracuje celá řada žen, které se podílejí na stájovém úspěchu. Starají se o zdraví jezdců, konstruují monoposty a dokonce rozhodují o závodní strategii. Které se pohybují v zákulisí F1?

Ruth Buscombeová Strategická inženýrka (Alfa Romeo) Ruth Buscombeová • Foto Profimedia Je jednou z nejdůležitějších osob v paddocku. Dvaatřicetiletá blondýnka rozhoduje o tom, jak se piloti Alfa Romeo budou chovat během závodního víkendu na trati. Určuje, jak tvrdé pneumatiky použijí, kdy pojedou do boxů, jak zareagují na nepředvídané události, i to, jak rychle pojedou. Zatímco Vallteri Bottas a Čou Kuan-jü si po nedělní Velké ceně dopřejí zasloužené volno, Ruth čekají další perné dny. Velká část práce stratégů totiž spočívá v pozávodní analýze. Zkoumají, co se udělalo dobře a co špatně, jak se jejich předpovědi slučovaly s realitou a jaká rozhodnutí udělali soupeři. Na základě matematických modelů a pravděpodobnostních matic pak určí strategii na nadcházející závodní víkend.

Angela Cullenová Fyzioterapeutka (Mercedes) Angela Cullenová • Foto Profimedia Drobnou blondýnku byste v paddocku našli nejčastěji po boku Lewise Hamiltona. Původně měla u týmu působit jako fyzioterapeutka, ale postupem času na ni přešly i další pravomoci. Sedminásobného šampiona vozí osobně na trať, obstarává mu oblečení, jídlo, řídí jeho program, venčí psa, a když příliš svítí slunce, roztáhne nad ním pohotově deštník. „Její prací je oddělat z cesty všechny překážky, na které Lewis během čtyřdenního závodního víkendu narazí. „Po tuhle dobu je s ním skoro každou minutu,“ vypráví fotograf F1 Kym Illman. Sedmačtyřicetiletá Novozélanďanka si je s pilotem stříbrných šípů dokonce tak blízká, že je pojí stejné tetování. Zápěstí obou zdobí nápis „Loyalty“ čili věrnost.

Stephanie Traversová Palivová inženýrka (Mercedes) Stephanie Traversová s Lewisem Hamiltonem • Foto Profimedia Kromě lidí potřebných k pohybu monopostu na trati disponují týmy F1 také armádou výzkumných pracovníků. Jejich úkolem je hledat způsoby, jak stále zvyšovat výkon. O to se stará mimo jiné i palivová inženýrka Stephanie Traversová. Rodačka ze Zimbabwe má na starosti optimalizaci spotřeby paliva, motorového oleje a dalších kapalin. Během závodního víkendu analyzuje vzorky, které odebírá přímo z monopostu. Ty pak testuje v pojízdné laboratoři, která cestuje společně s týmem na každou Velkou cenu. Práci sedmadvacetileté výzkumnice ocenil také sám Lewis Hamilton. „Stephanie byla vybrána k týmu z více než 7000 uchazečů. Musím vyzdvihnout její pracovitost, pozitivní energii a zápal,“ napsal ke společné fotce na Instagram.

Silvia Hofferová Frangipaneová Tisková mluvčí (Ferrari) Silvia Hofferová Frangipaneová • Foto Profimedia Energická Italka je nejuznávanější ženou přes komunikaci s médii. Ve světě F1 se pohybuje bezmála pětadvacet let. Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel nebo třeba Charles Leclerc. To je výčet některých jezdců, s kterými během kariéry úzce spolupracovala. Od roku 2019 působí vystudovaná architektka v týmu Ferrari, kde nahradila nechvalně proslulého šéfa tiskového oddělení Alberta Antoniniho. Ten údajně zakazoval jezdcům mluvit s novináři a stál za napjatými vztahy s médii. Není proto divu, že Scuderia oslovila právě zkušenou profesionálku, která dokázala týmu odpárat nálepku nejnepřátelštější stáje paddocku.

Gemma Fischerová Týmová lékařka (Alfa Romeo) Foto Instagram Pětatřicetiletá lékařka se stará o tělesnou schránku lidí z týmu Alfa Romeo. Pomáhá pilotům, mechanikům, inženýrům, zkrátka všem, které trápí zdravotní obtíže. Nejčastější problém, který musí řešit, vás ale možná překvapí. Tenisový loket. „Je to způsobené častým a opakovaným používáním pneumatických utahováků,“ vysvětluje. A jaké další bolístky sužují italskou stáj? „U inženýrů se docela často potýkám s bolestmi krčních a bederních kloubů. To je výsledek hodin strávených postáváním v garáži a koukáním do obrazovek. Piloti mají zase kvůli zádům zabořeným do sedačky problémy s meziobratlovými ploténkami.“

Dalia Ramosová Vedoucí výroby a testování (Alpine) Dalia Ramosová • Foto Twitter.com Ještě před tím, než vozy Alpine vyrazí na trať, projdou nejprve kontrolou mexické inženýrky. Na oddělení, kterému šéfuje, se z jednotlivých částí stává kompletní závodní monopost. Obzvlášť letošní ročník plný technických změn je pro Daliu a její tým velkou výzvou. Vozy prošly oproti minulé sezoně řadou revolučních změn. Vedle přepracované aerodynamiky a nových osmnáctipalcových pneumatik mají kryty nad předními koly nebo novou podobu zadních křídel. „Jsme nadšení. Máme úplně nové auto, na kterém je všechno úplně jiné,“ pochvaluje si žena se zkušenostmi z Rolls Royce. „Změny pravidel jsou skvělou příležitostí, uvidíme, co přinesou další závody.“

Hannah Schmitzová Strategická inženýrka (Red Bull) Hannah Schmitzová • Foto Twitter.com V roce 2019 po triumfu Maxe Verstappena si společně s ním přišla vyzvednout trofej pro vítěze i usměvavá bruneta. „Kdo to je?“ dotazovala se většina přihlížejících. Tvář ženy totiž do té doby nebyla známá z televizních záběrů a ani její hlas nepřipomínal ten, který udílí pokyny v týmové vysílačce. I přesto tehdy rozhodla celý závod. Jako hlavní strategická inženýrka doporučila Verstappenovi zastavit při výjezdu safety car v pitstopu, díky čemuž se dostal před Hamiltona. „I když máme nejmodernější softwary a před závodem kontrolujeme traťová data za poslední tři ročníky, vždy je to hodně o zkušenostech a pocitu. Ne vždy existuje jednoznačně správná nebo špatná odpověď,“ vysvětlila absolventka strojního inženýrství. Důkazem je i letošní VC Saudské Arábie, při níž vítěz kvalifikace Sergio Pérez doplatil na nešťastně načasovanou výměnu pneumatik.