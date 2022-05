F1 preview: zlomová Barcelona. Dieta, vylepšení i stěžující si Ferrari

Pilot F1 v barvách stáje Ferrari Charles Leclerc • FOTO: Reuters Circuit de Barcelona-Catalunya, šestá zastávka letošního ročníku Formule 1, má potenciál významně zamíchat kartami šampionátu. V prosluněném Španělsku představí většina závodního pole významná vylepšení. Úřadující mistři se přitom budou muset definitivně rozhodnout, jakou cestou se vydají. „V Miami jsme ukázali potenciál, nyní musíme zjistit, jestli ho jsme schopní pravidelně dosahovat. Barcelona je pro to ideální trať,“ nastínil šéf „stříbrných šípů“ Toto Wolff, že katalánská metropole je pro stáj klíčovým závodem. Zamotanou hlavu mají ovšem i ve Ferrari. To vše a ještě více v našem preview:

Všehochuť Délka trati: 4,675 km

Počet kol: 66

Počet zatáček: 16 Ve správný čas, na správném místě. Tak by se dal charakterizovat okruh v blízkosti takřka dvoumilionové metropole. Circuit de Barcelona-Catalunya se vyznačuje především svou všestranností, pro niž je již stálým dějištěm předsezonních testů. Takřka pět kilometrů dlouhá trať totiž nabízí všechny možné typy zatáček i dlouhé rovinky. Není se kde schovat. „Velká cena Španělska je vždy mimořádně důležitým víkendem, protože dostanete jasnou představu o tom, jak na tom kdo je,“ uvědomuje si význam šestého závodu sezony Pierre Gasly z Alpha Tauri. Právě umístění v kalendáři je další devízou barcelonské tratě, neboť po pěti odjetých závodech už týmy dostatečně znají své nové vozy a rozhodnou se je značně vylepšovat. Barcelonský okruh Circuit de Barcelona-Catalunya • Foto Profimedia.cz

Zpátky do sedla Po úchvatném vstupu do sezony dolehla na Ferrari menší deka. Poté, co Red Bull zdá se vyřešil své problémy s palivovou pumpou, je stáj z Maranella v defenzivní pozici. Nakonec Max Verstappen letos vyhrál každý závod, který dokončil, a náskok Ferrari se povážlivě ztenčuje jak v šampionátu jezdců, tak týmů. Italská legenda ovšem dosud nenasadila jediné významné vylepšení. To se ovšem v Barceloně změní. Podle zpráv z Apeninského poloostrova Ferrari především nasadí novou podlahu, jež by měla zcela vyřešit poskakování při vysokých rychlostech, a zároveň lehce zúží své výrazné bočnice. Všechny změny by měly přinést zrychlení až čtyř desetin na kolo. „Ideální příležitost vyhrát můj vůbec první závod ve Formuli 1,“ má hned několik důvodů se těšit na domácí půdu Carlos Sainz.

Hubení rudí býci Na rozdíl od Ferrari se stáj giganta v oblasti energetických nápojů rozhodla vylepšovat své vozy již od předsezonních testů v Bahrajnu a po Imole tak přijde v Barceloně na řadu již třetí významnější balíček vylepšení, jehož hlavním cílem je snížit hmotnost. Red Bull totiž přesahuje minimální povolenou váhu o 7 kg a právě tato zátěž zmizí s upgradem, jenž přinese i zlepšenou aerodynamiku vozu. Rychlost a rozsah inovací se ovšem nelíbí Ferrari, které takové investice považuje za neslučitelné s platným rozpočtovým stropem a zvažuje své kroky u FIA. „Že máme mít využité tři čtvrtiny rozpočtu? To je hrozný nesmysl. Podívejte se na Sainzovy havárie. Ty rozhodně musely stát dost peněz, které jsme si my mohli dovolit investovat do zlepšení,“ odmítl veškeré spekulace Helmut Marko, poradce Red Bullu. Jisté je, že atmosféra v paddocku houstne.

A, nebo B? Závod pravdy. Tím je pro Mercedes Barcelona. Právě zde totiž úřadující šampioni představili poměrně konzervativní model W13 pro tento ročník. Od něj se ovšem „stříbrné šípy“ již při dalších testech v Bahrajnu odklonily a vsadily na radikální monopost bez bočnic. A přestože George Russell dokázal v Miami vyhrát druhý páteční trénink, je pravda neúprosná. Ztráta Mercedesu totiž v závodním tempu na dvojici Ferrari&Red Bull s každou velkou cenou narůstá. „Miami nám ukázalo směr, kterým bychom se měli vydat. Neúnavně pracujeme na našem zlepšení a tato trať nám nastaví zrcadlo. Navíc můžeme porovnat naše data s předsezónními testy a vykročit správným směrem. Sezona je stále ještě dlouhá,“ zůstává optimistický Wolff.