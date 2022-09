De Vriesův víkend snů. Místo studia do kokpitu, málem mu odpadly ruce

„Tohle je premiéra z říše snů. Kdyby jel v Mercedesu, mohlo by se očekávat, že na bodech skončí. Ve Williamsu od něj nikdo příliš velká očekávání neměl. Aby dojel na bodech, je nutné, aby si všechno sedlo – trať, strategie, pit stopy… A k tomu samozřejmě musí být dobrý jezdec, který je přesný, rychlý a vyhýbá se kolizím. Po penalizacích měl De Vries dobrou výchozí pozici už po kvalifikaci a dokázal z toho vytěžit maximum. Myslím, že to měl trošku podobné jako tehdy já. Tím, že se to událo strašně rychle, nestihla na nás dolehnout nervozita tolik, jako kdybychom o tom věděli dlouho dopředu. Měl jsem pocit, že se ode mě neočekává žádný úplně skvělý výsledek, díky čemuž jsem jel opravdu uvolněně. Což mu možná taky dost pomohlo. Po závodě si ztěžoval, že má úplně mrtvá ramena. To je ale pravý závodník. Jede na maximum, i když ho něco neskutečně bolí. Je to určitě jezdec, který si tímto výkonem řekl o vstupenku do formule 1.”