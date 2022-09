Dostala šanci závodit s muži, jenže... Česká závodnice (19) si poranila páteř

Závodnice W Series Tereza Bábíčková bude muset vynechat nadcházející Velkou cenu Singapuru. Důvodem je blíže nespecifikované poranění páteře, které si způsobila během víkendového závodu evropského šampionátu Formule Regional by Alpine. „Už je to skoro OK, ale pořád mě to bolí,“ prozradila devatenáctiletá pilotka, která kvůli léčbě aktuálně pobývá v Česku.

Tereza Bábíčková je historicky první a zatím jedinou českou pilotkou závodního seriálu W Series, určeného výhradně ženám. Minulý týden, kdy nebyl na programu žádný závod ženské série, se devatenáctileté závodnici naskytla možnost startovat také s mužskými kolegy. V rámci evropského šampionátu Formule Regional by Alpine, který se v hierarchii řadí za formuli 3, jí místo v závodním voze nabídl tým G4 Racing. Víkend, během něhož měla závodnice především nabrat zkušenosti, pro ni ovšem nedopadl zdaleka podle představ.

Kvůli mokru začal sobotní závod za safety carem. Hned po dokončení prvního kola se dostal do hodin závodník Sebastian Montoya. Tím za sebou vyvolal chaos, v důsledku kterého narazila Bábíčková do francouzského kolegy Gilliana Henriona.

Lékaři mladé jezdkyni doporučili vynechat nedělní program a po odletu domů do České republiky jí bylo diagnostikováno blíže nespecifikované zranění páteře. Kvůli tomu závodnice přijde o Velkou cenu Singapuru, která se koná za dva týdny.

„Jsem strašně zklamaná, že nemohu závodit, a budu se kvůli zranění dívat jen zpoza čáry. Přeji všem holkám hodně štěstí. Jsem si jistá, že to bude nezapomenutelný zážitek. Teď potřebuju čas, abych se vzpamatovala a vrátila se silnější,“ napsala po nehodě na svůj Instagram.

Pro iSport.cz pak mladá závodnice potvrdila, že se její stav nadále lepší. „Už je to skoro OK, ale ta páteř mě pořád bolí,“ prozradila „Jela jsem regionalku s klukama a tam se to právě stalo. Úplně do detailu se o tom bavit nechci. Byl to crash kvůli špatnému počasí a ještě pár věcem, které se tam bohužel odehrály,“ dodala.

Babíčková prožívá ve W Series svou první sezonu. Aktuálně jí patří poslední místo z 18 závodnic. Kromě Singapuru čekají pilotky ještě dva závody – v Austinu a Mexico City.