Škatulata v F1: Ricciardo u Mercedesu, spolčení rivalů. Zájem budí i náhradník

Kdo bude ve formuli 1 měnit stáj? A které nové tváře týmy lákají? • FOTO: Koláž iSport.cz Volných míst na příští sezonu ve formuli 1 stále ubývá. Kompletní jezdeckou sestavu na příští sezonu nemá aktuálně pouze Haas, Williams a Alpine. Kdo jsou nejžhavější kandidáti na poslední tři volná místa v sezoně 2023?

Mick Schumacher Letos si syn legendárního závodníka odbývá svůj druhý rok ve formuli 1. Jeho výsledky během první poloviny sezony ovšem nebyly nikterak oslňující a dvě těžké nehody, které způsobil, stály týmový rozpočet přes milion dolarů. Šéf Haasu Günther Steiner jej proto veřejně upozornil, že pokud chce v týmu zůstat i příští rok, musí se výkony zlepšit. To se sice stalo, ale i přesto Mick nadále zaostává o 12 bodů za svým týmovým kolegou Kevinem Magnussenem a stále hlasitěji zaznívají spekulace o konci Schumachera u americké stáje. Günther Steiner na dotaz o jeho budoucnosti reagoval slovy, že šance jsou „padesát na padesát“. „Nemáme absolutně žádný časový stres. Všichni ostatní jsou naproti nám pod časovým tlakem. To je naše výhoda a nenecháme si ji vzít,“ řekl pro RTL Steiner. Talentovaný pilot F1 Mick Schumacher, syn legendy Michaela Schumachera • Foto Profimedia

Nico Hülkenberg Překvapivým kandidátem na doposud volnou sedačku v Haasu je německý matador Nico Hülkenberg. Pravdou ovšem je, že od doby, kdy v roce 2019 skončil v Renaultu, se o jeho možném návratu spekuluje často. Spojení s Haasem a dánským závodníkem Kevinem Magnussenem by bylo nepochybně velmi zajímavé, jelikož oba jezdci patří mezi dávné rivaly. Virální se stalo pozávodní video z Velké ceny Maďarska v roce 2017, při které Magnussen vytlačil Hülkenberga mimo trať. Když po závodě dával Dán rozhovor pro televizi, přišel za ním Hülkenberg, poklepal mu na rameno a řekl: „Opět nejnesportovnější jezdec na startovním roštu.“ Magnussen mu na to reagoval hláškou: „Suck my balls“. Podle týmového šéfa Günthera Steinera by tohle třaskavé spojení jezdců bylo rozhodně zajímavou variantou. „Myslím, že fanoušci by to milovali,“ nechal se slyšet. „Někdo jako Nico by s sebou do týmu určitě přinesl i spoustu zkušeností.“

Pierre Gasly Francouzský pilot sice letos prodloužil smlouvu s AlphaTauri do roku 2023, avšak i přesto patří na přestupovém trhu k horkému zboží. O jeho služby měl projevit zájem francouzský Alpine, který stále nemá náhradníka za Fernanda Alonsa. Poradce sesterského Red Bullu Helmut Marko potvrdil, že by stáj Gaslymu v cestě nestála. „Máme platnou smlouvu na rok 2023, ale stále probíhají jednání. Pokud budou splněny naše podmínky, Gaslymu bychom v odchodu nebránili. Jezdit ve francouzském továrním týmu by pro něj byl splněný sen,“ uvedl. Red Bull chtěl do své juniorky dosadit vítěze sedmi závodů IndyCar Colton Herta. Tato varianta ale padla poté, co FIA neudělila mladému Američanovi superlicenci nutnou pro start v F1. Ve hře se tak objevilo jméno nizozemského pilota Nycka de Vriese. Pilot Pierre Gasly během tréninku před Velkou cenou Itálie • Foto Reuters

Nyck de Vries Pilot na sebe upozornil během Velké ceny Itálie. V Monze musel nečekaně zaskakovat za Alexe Albona z Williamsu, který musel na operaci kvůli zánětu slepého střeva. Nováček De Vries nakonec závod dokončil v první desítce, fanoušky byl zvolen jezdcem dne, porazil dočasného týmového parťáka Nicholase Latifiho a navíc získal dva mistrovské body. Není divu, že po takovém víkendu snů začal sedmadvacetiletý pilot jednat o možném angažmá s Williamsem, Alpinem i AlphaTauri. Sám pilot ovšem upozorňuje, že jeho pozice na trhu jezdců není zdaleka tak výhodná, jak by se mohlo zdát. „Nevím, jestli jsem v takové luxusní situaci, abych si mohl vybírat. Do velké míry to nemám pod kontrolou,“ upozorňuje Nizozemec na fakt, že kandidátů na volná místa ve formuli 1 je daleko víc. Nizozemský pilot Nyck de Vries si v Monze připsal životní úspěch • Foto Reuters

Daniel Ricciardo Navzdory tomu, že měl Ricciardo smlouvu s McLarenem až do roku 2023, po této sezoně kvůli neuspokojivým výkonům předčasně ukončí své působení. Žádný z týmů, které doposud nemají obsazenou sedačku, se ovšem zrovna nepřetrhne, aby Australana mohl angažovat. „Na příští rok se nevážu. Samozřejmě chci závodit a být na startovním roštu, ale nemyslím si, že příští rok rozhodne o všem,“ řekl Ricciardo. Ve hře je i nabídka od Mercedesu, který by pilota rád viděl v roli rezervního jezdce. „Stále myslím i na rok 2024. Aktuálně přemýšlím, zda bude nejlepší udělat krok vzad, abych pak mohl udělat dva kroky vpřed. Mohl bych si tedy dát i roční pauzu,“ přemítal třiatřicetiletý jezdec. Lewisi Hamiltonovi totiž v roce 2023 vyprší smlouva, a pokud se rozhodne ukončit kariéru, mohl by se coby rezervní jezdec posunout na startovní rošt právě Ricciardo. Lewis Hamilton ale připomíná, že zatím rozhodně končit nehodlá. „Cítím se být zdravější a v kondici víc, než kdykoliv předtím. Miluji to, co dělám a rozhodně nemám v plánu brzy končit. Sorry kámo,“ vzkázal Ricciardovi. Daniel Ricciardo končí v McLarenu • Foto Reuters

Antonio Giovinazzi Na seznamu kandidátů na jednu z volných sedaček se objevilo i jméno bývalého pilota Alfy Romeo a dnes rezervního jezdce Ferrari Antonia Giovinazziho. Letošní sezonu závodil jako jezdec stáje Dragon Penske ve formuli E, Ferrari ale stálo o to, aby si osvěžil i jízdu v aktuálním soutěžním voze F1. Díky spolupráci italské stáje s Haasem absolvuje osmadvacetiletý jezdec dva volné tréninky právě v barvách americké stáje. První z nich si odbyl v Monze, druhý jej čeká v Austinu. Údajně se měl Giovinazzi účastnit také testu s Alpine na Hungaroringu. „Není žádným tajemstvím, že se chci příští rok vrátit do F1, ale teď to nemám ve svých rokou,“ uvedl. Italský závodník Antonio Giovinazzi se zná i s bývalým českým fotbalistou Pavlem Nedvědem • Foto Profimedia.cz

Logan Sargeant V boji o volnou sedačku ve Williamsu po Nicholasi Latifim je jednadvacetiletý Američan Logan Sargeant, který aktuálně závodí ve formuli 2. Aby mladý závodník mohl příští sezonu usednout do kokpitu Williamsu, musel by ovšem nasbírat potřebných 40 bodů na zisk super licence. Body si mohou řidiči připsat tím, že skončí na nejlepších místech automobilového šampionátu. Sargeant jich má na svém kontě nyní 37 s tím, že je před ním stále ještě poslední závod seriálu F2. Aby získal scházející tři body, musel by v této sezoně skončit nejhůře pátý. Jelikož mu aktuálně patří třetí příčka, nezdá se tato meta nedosažitelná. Americký závodník Logan Sargeant se hlásí o vstupenku mezi elitu • Foto Profimedia.cz

Jack Doohan Juniorský jezdec Alpinu absolvoval společně s Antoniem Giovinazzim a Nyckem de Vriesem s francouzskou stájí testy na Hungaroringu. Doohan aktuálně závodí v seriálu formule 2, ve kterém mu patří průběžné třetí místo za Loganem Sargeantem. Stejně jako jeho americký kolega ovšem doposud nevlastní super licenci. Aktuálně mu schází patnáct bodů, které by získal i v momentě, kdy by se propadl na konečné páté místo. Za něj si jezdci připisují 20 bodů. Jack Doohan je dalším zajímavým pilotem, který by mohl zažít přestup z F2 • Foto Profimedia.cz