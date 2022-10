V Singapuru vládl i přes penalizaci Pérez. Verstappen dojel až sedmý

„Byl to určitě můj nejlepší výkon. Závod jsem měl pod kontrolou. Posledních pár kol bylo hodně náročných, a když jsem vylezl z auta, cítil jsem to. Dal jsem do toho všechno, abych vyhrál,“ řekl před televizními kamerami Pérez. Penalizace za nedodržení vzdálenosti deseti délek vozu za safety carem ho překvapila. „Nevím, co se stalo. Řekli mi, abych jen navýšil náskok, což jsem udělal,“ doplnil mexický jezdec. Díky náskoku sedmi vteřin v cíli nakonec vítězství udržel.

Verstappen musel k zisku druhého titulu v kariéře vyhrát a získat o 22 bodů více než Leclerc a o 13 než Pérez. V této pozici ani jednou nebyl. Po chybě ve 40. kole se propadl mimo první desítku a nakonec získal alespoň šest bodů. Další pokus bude mít nizozemský jezdec za týden v Japonsku.

„Sedmé místo je lepší než osmé, ale není to to, kvůli čemu jsem sem přijel. Ne s autem, které mám k dispozici. Bylo to hodně chaotické,“ uvedl Verstappen.

Pérez oslavil čtvrté vítězství v kariéře a druhé v sezoně. Ztrátu na vedoucího Verstappena snížil na 106 bodů. Druhý Leclerc má manko 104 bodů. Red Bull vyrovnal 13. výhrou v sezoně maximum z roku 2013.

Začátek závodu byl v Singapuru odložen o více než hodinu kvůli dešti a zaplavené trati. Vítěz kvalifikace Leclerc neudržel po startu vedení a do čela se dostal Pérez. „Tlačil jsem, jak to šlo. Po špatném startu to už ale bylo těžké. Trochu se mi protočila kola a ztratil jsem tam výkon,“ podotkl Leclerc.

V sedmém kole havarovali na osychající trati Nicholas Latifi z Williamsu a Čou Kuan-jü z Alfy Romeo. Na trať vyjel zpomalovací vůz. Po restartu se Verstappen probojoval na sedmé místo, zasekl se ale za Fernandem Alonsem z Alpine.

Jednačtyřicetiletý Španěl stanovil 350. startem v F1 nový rekord. Dvojnásobný mistr světa však ve 22. kole hlásil potíže s motorem a ze závodu odstoupil. O chvíli později skončili také Alex Albon z Williamsu, který narazil do zdi, a Esteban Ocon z Alpine, jenž měl technické problémy.

Ve 33. kole havaroval Lewis Hamilton, po návratu se stihl zařadit na páté místo mezi Landa Norrise a Verstappena. Nizozemec se nemohl dostat před Hamiltona, který měl poškozené přední křídlo. O dvě kola později začala většina závodníků zajíždět pro pneumatiky do suchých podmínek. Kvůli havárii Júkiho Cunody z Alpha Tauri však vyjel na trať znovu safety car. Celkem dokončilo závod 14 vozů.

Po restartu Verstappen zaútočil na Norrise. Pilot Red Bullu ale probrzdil a vyjel mimo trať. Kvůli poškozeným pneumatikám musel zastavit opět v boxech a spadl na třinácté místo. „Byl jsem před Landem, ale jakmile jsem zabrzdil, přední kola mi vylétla do vzduchu a jel jsem rovně. Musel jsem zajet do boxů pro nové gumy a podařilo se mi získat ještě nějaké body,“ uvedl Verstappen.

Ve stejný moment začali komisaři řešit Pérezův prohřešek za safety carem. Pérez dostal od týmu instrukce odjet Leclercovi na více než pětivteřinový rozdíl. Mexičan to v závěru splnil a vytvořil si polštář pro následnou penalizaci. Vedle ní obdržel také dva trestné body.

Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Pérez (Mex./Red Bull) 2:02:15,238, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,595, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -15,305, 4. Norris (Brit./McLaren) -26,133, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -58,282, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:01,330, 7. Verstappen (Niz./Red Bull) -1:03,825, 8. Vettel (Něm./Aston Martin) -1:05,032, 9. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:06,515, 10. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1:14,576.

Nejrychlejší kolo: neuděleno.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. Verstappen 341 b., 2. Leclerc 237, 3. Pérez 235, 4. Russell 203, 5. Sainz 202, 6. Hamilton 170, 7. Norris 100, 8. Ocon (Fr./Alpine) 66, 9. Alonso (Šp./Alpine) 59, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 576, 2. Ferrari 436, 3. Mercedes 373, 4. McLaren 129, 5. Alpine 125, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 37, 8. Alpha Tauri a Haas po 34, 10. Williams 6.