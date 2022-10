Verstappen jako otcův životní projekt: obyčejný chlapík, jezdil jako brambora

O jezdeckém titulu pro Maxe Verstappena i Poháru konstruktérů pro jeho stáj Red Bull je rozhodnuto. Pětadvacetiletý Nizozemec dvojnásobný triumf o víkendu korunoval ještě dalším úspěchem. Se 13 vítězstvími vyrovnal rekord v počtu výher získaných během jedné sezony, který dosud drželi Michael Schumacher (2004) a Sebastian Vettel (2013). Co stojí za úspěchem dvojnásobného světového šampiona formule 1?

O tom, že se Max Verstappen začne věnovat motorsportu, bylo rozhodnuto prakticky ještě před tím, než se narodil. Jeho rodiči jsou belgická motokárová závodnice Sophie Kumpenová a Jos Verstappen, nizozemský pilot formule 1. Ve čtyřech letech už se malý Max proháněl v motokáře. První závod vyhrál, když mu bylo sedm, a v devíti se stal poprvé šampionem Belgie a Nizozemska. Za současné úspěchy vděčí z velké částí právě rodině.

„Bez táty bych tu teď jako dvojnásobný mistr světa neseděl,“ řekl Verstappen po zisku druhého mistrovského titulu. „Od té doby, co přestal závodit v F1, v podstatě veškerý čas trávil tím, že mě připravoval. Vyrůstali jsme spolu, byl to můj motokárový mechanik. Jezdil s dodávkou z Holandska nebo Belgie na všechny mé motokárové závody po celé Evropě.“

Slova syna potvrdil i Jos Verstappen. „Byl to můj životní projekt. Chtěl jsem s ním vyhrát a vychovat z něj šampiona. Čas s Maxem mi přišel mnohem zábavnější než moje vlastní kariéra. Když něčeho takového dosáhnete s vlastním dítětem, je to mnohem intenzivnější, než když to děláte pro sebe,“ líčil bývalý závodník. Ve formuli 1 debutoval v roce 1994 vedle Michaela Schumachera (Benetton).

Max Verstappen se svým otcem Josem • Foto Twitter.com

Trénování pod vedením ambiciózního otce s neortodoxními metodami ovšem nebylo vždy úplně jednoduché. „Táta nikdy neřekl, že budu šampionem. Vždycky naopak tvrdil, že budu řidič náklaďáku nebo autobusu. Snažil se mě tak namotivovat a přimět, abych si uvědomil, že toho musím začít dělat víc,“ vyprávěl Verstappen mladší pro britskou stanici Channel 4.

A v podobném duchu se nesou i další vzpomínky. „Pamatuji si, že mu bylo asi osm nebo devět. Mrzlo a my jsme šli na motokárovou dráhu. Říkal mi, že je mu zima, a já na to: Je mi to jedno, řiď. Nemohl hýbat prsty, ale na tom mi nesešlo. Chtěl jsem především otestovat motokáru, protože jsem stavěl motory a měnil podvozek. Chtěl jsem vědět, jestli je výsledek dobrý,“ vzpomínal Jos v rozhovoru pro CarNext.com.

Max zase připomněl příhodu, kdy mu otec v předposledním roce motokárových soutěží uštědřil před ostatními jezdci ránu přes helmu. „Přísahám, že jsem jezdil jako brambora. Táta mi dal pěkný budíček. Potřeboval jsem to,“ ocenil výchovnou ránu.

„Znal jsem jeho styl jízdy. Viděl jsem, jestli dělá něco špatně. V okamžiku jsem tedy poznal, že to dokáže líp. Prostě jsem ho jen probudil. Občas to potřeboval. Jako otec chcete synovi vždy co nejlépe pomoct. Snažil jsem se ho postrčit správným směrem,“ vysvětlil Jos svůj záměr.

Zatímco některé věci se synovi snažil vštípit výchovnými lekcemi, jiné mu předal, aniž by o tom měl sám tušení. Třeba agresivitu – vlastnost, která byla Maxovi po jeho příchodu do formule 1 často vyčítána. „Ano, dokážu být agresivní. Rád závodím tvrdě. Myslím, že to tak měl i můj táta,“ přiznal nizozemský šampion.

Stejného názoru je Frits van Amersfoort, majitel nizozemského závodního týmu, za který Max závodil v roce 2014 ve formuli 3. „Jos také takhle jezdil. Verstappenové nemohou prohrát. Nezvládají skutečnost, že nevyhrávají.“

Malý Max Verstappen se svojí matkou Sophii Kumpenovou a Michaelem Schumacherem • Foto Twitter.com

Šéf týmu Red Bull Christian Horner, který závodil proti Verstappenově matce na motokárách, dodává, že spoustu závodních vlastností Max zdědil i po Sophii Kumpenové. „Jeho máma byla takový ten typ chytrého závodníka. Max má agresivitu svého otce a závodní hlavu mámy. To z něj dělá tak mimořádného závodníka.“

Doma v Nizozemsku se Max Verstappen stal fenoménem. Již několik let jsou závody konané v Evropě zaplavovány oranžovou armádou – nizozemskými fanoušky, kteří přijíždějí podpořit svého hrdinu. K jejich radosti se loni do kalendáře formule 1 vrátila i Velká cena Nizozemska. Závod v přímořském letovisku Zandvoort se tu konal poprvé od roku 1985.

„My Holanďané nemáme rádi nablýskané mistry světa. Líbí se nám obyčejný chlapík, který o vítězství bojuje. Máme rádi tu býčí bojovnost. A Verstappenové takoví jsou,“ dodal Van Amersfoort.

Rekordy Maxe Verstappena

17 - Je nejmladším jezdcem, který kdy startoval ve Velké ceně formule 1. Svůj debut si odbyl v roce 2015 na GP v Austrálii. Bylo mu 17 let a 166 dní.

18 - Je také nejmladší jezdcem historie, který v F1 vyhrál závod. První vítězství v kariéře získal v roce 2016 na Velké ceně Španělska ve věku 18 let a 228 dní.

18 - Tento rekord si připsal během loňské sezony, během níž si zajistil celkem 18 pódiových umístění. To je nejvíce v celé historii formule 1.

Rekordy v dosahu

Největší zisk v šampionátu jezdců

Tento rekord aktuálně drží Sebastian Vettel. V roce 2013 získal tehdejší jezdec Red Bullu prvenství s 155bodovým náskokem před druhým Fernandem Alonsem. Verstappen aktuálně před druhým Leclercem vede o 124 bodů.

Nejvíce bodů v jedné sezoně

Současným držitelem tohoto rekordu je Lewis Hamilton, který v sezoně 2019 získal celkem 413 bodů. Verstappen jich má na svém kontě aktuálně 391. Ve hře je jich do konce sezony ještě 86.