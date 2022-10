F1 ONLINE: Velká cena Mexika, Verstappen útočí na historický rekord

Nizozemský jezdec Max Verstappen má sice jistý titul mistra světa formule 1 a spolu se Sergiem Pérezem ovládli v barvách týmu Red Bull Pohár konstruktérů, přesto mají oba piloti před dnešní Velkou cenou Mexika další motivaci. Pětadvacetiletý Verstappen do závodu vyrazí z pole position a může se stát prvním jezdcem v historii, který získá v jedné sezoně 14 výher, a v případě triumfu stanoví nové bodové maximum. Jeho kolega Pérez chce poprvé uspět před domácími fanoušky a vrátit se na druhé místo průběžného pořadí. ONLINE přenos ze závodu sledujte od 21.00 na iSport.cz!

Rodák z belgického Hasseltu obhajuje v Mexiku loňské vítězství a může zde uspět počtvrté. Minulý týden vyhrál v Austinu třináctý závod v sezoně a vyrovnal rekord Michaela Schumachera (2004) a Sebastiana Vettela (2013). Na kontě má 391 bodů a od maxima Lewise Hamiltona ze sezony 2019 ho dělí jen 22. I tenhle rekord by v případě vítězství v Mexiku pokořil. Pomáhají mu i prémiové body za nejrychlejší kolo závodu a ze sprintů.

Dvaatřicetiletý Pérez zaútočí v Mexiku na první domácí triumf, nejlépe zde byl vloni třetí. Rodák z Guadalajary vyhrál dosud v F1 čtyři závody, pokud by ale uspěl před svými fanoušky, bylo by to pro něj mimořádné. Mexičana dělí v průběžném pořadí MS dva body od druhého Charlese Leclerca z Ferrari.