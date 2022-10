Netflix proslavil F1: selfie i zvrat v USA. Ale Verstappen odmítá natáčení

Velká cena USA, která se konala o minulém víkendu, se stala nejnavštěvovanějším závodem formule 1 celé sezony. Do Austinu v Texasu se sjelo více než 440 000 lidí, ačkoli bylo o letošním šampionovi rozhodnuto. Titul mistra světa získal již před třemi týdny v Japonsku Max Verstappen.

Když se novináři ptali Lewise Hamiltona, co tedy vyburcovalo americké fanoušky dorazit v rekordním počtu, o jednom z hlavních faktorů měl jasno. „Vlastně nevím, snad kromě seriálu na Netflixu, který lidem poskytl mnohem hlubší vhled do světa formule 1,“ uvedl. „Je tu dvacet jezdců, kteří každý víkend riskují životy. Ostatní sporty jsou samozřejmě také vzrušující, ale na rozdíl od nás je tam spousta hráčů nebo závodníků. Nás je jen dvacet.“

Největší návštěvnosti

F1 2022 GP USA Austin

440 000 GP Austrálie

420 000

První řada seriálu Drive to Survive, česky Touha po vítězství, se vysílala v roce 2019 a dokumentovala průběh uplynulé sezony. Poprvé v historii se divákům naskytl jedinečný pohled do zákulisí celého paddocku, který byl do té doby opředen tajemstvím.

Samotní piloti a týmy se k natáčení stavěli spíše skepticky. Například Mercedes a Ferrari se dokonce odmítly účastnit natáčení první série. „Říkali jsme si: Netflix ve formuli 1? Co tady budou dělat?“ vyprávěl o natáčení první řady někdejší pilot Renaultu Nico Hülkenberg.

„Já nakonec souhlasil, aby se mnou točili častěji. A rozhodně zpětně nelituju. S pomocí tohoto dokumentu mnozí fanoušci, hlavně ti noví, pochopili, jak fascinující sport to je. Dokument sklidil obrovský úspěch, zejména v Americe. Na žádné jiné akci jsem si neudělal tolik selfie s fanoušky jako loni v Austinu. A to už jsem tenkrát ani nezávodil. Lidé si mě ale pamatovali díky dvěma epizodám z prvních dvou sérií,“ popsal německý závodník.

Že seriál stanice Netflix zcela změnil pohled amerických fanoušků na odvětví motosportu, je přesvědčený také český závodník a komentátor Josef Král. „Dřív jediné, co Američané v rámci motorsportu vnímali, byl Nascar a bouračky, které se tam stávaly, když se jezdilo pořád dokola. Na Nascar chodí lidé, aniž by věděli, kdo jsou závodníci. Fandí číslu, takže si koupí dres třeba s číslem 63 a nezajímalo je, kdo ho reálně nosí,“ popisuje přístup fanoušků v USA.

„Netflix ale ukázal příběhy z pozadí formule 1, což vzbudilo zájem. Lewis Hamilton nebo Max Verstappen jsou v tuto chvíli v Americe velmi slavní. To byl jeden ze zásadních kroků – změnit u Američanů pohled,“ dodává.

Raketový nárůst popularity se odrazil i na počtu Velkých cen v USA. Letos se kromě Austinu poprvé závodilo i v Miami. A příští rok do kalendáře F1 přibude další americká GP. Premiéru si odbude okruh v Las Vegas, který povede mimo jiné i přes nejslavnější ulici Strip plnou hotelů, resortů a kasin.

V procesu výroby je aktuálně pátá série Drive to Survive mapující průběh této sezony. Fanoušci seriálu už ale vědí, že v ní budou chybět rozhovory s největší hvězdou letošního roku Maxem Verstappenem. Nyní již dvojnásobný mistr světa patří totiž k odpůrcům a natáčení se neúčastnil ani minulou sezonu.

„Problém je v tom, že vás postaví do pozice, ve které vás oni sami chtějí mít. Ať řeknete cokoliv, budou se snažit, abyste vypadali bezohledně. Snaží se z vás udělat něco, co se jim hodí do příběhu,“ kritizoval seriál nizozemský závodník. Ne příliš pozitivně se k natáčení staví ale například také jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Ředitel formule 1 Stefano Domenicali ovšem plánuje promluvit s piloty, kteří odmítají v seriálu účinkovat. Je to podle něj efektivní způsob, jak nadále zvyšovat zájem veřejnosti o tento sport.

„Pokud se některý jezdec odmítne zúčastnit, protože není prezentován tak, jak chce, budeme o tom konstruktivně mluvit. Řekni nám, jak chceš být prezentován, a my najdeme způsob. Manažeři Netflixu se již setkávají s týmy a probírají to. Chcete-li být v kontaktu s americkým trhem, musíte mluvit jejich jazykem – musíme se přizpůsobit. To samozřejmě ale neznamená, že nás to má štvát,“ objasnil šéf formule 1.