Rozkol v Red Bullu: Verstappen nepodržel parťáka. A Pérez se zlobí!

Vztahy mezi piloty Red Bullu byly ukázkou toho, jak by to mezi týmovými parťáky mělo vypadat. Jenže jak se zdá, po Velké ceně Brazílie si budou muset v týmu některé věci vyjasnit. Max Verstappen před sebe odmítl pustit parťáka Sergia Péreze, a to i přesto, že jemu samotnému již v jezdeckém šampionátu o nic nejde. „Ukazuje to jen to, kdo skutečně je,“ komentoval situaci naštvaný Pérez.

Závěr Velké ceny nevyšel Sergiu Pérezovi zdaleka podle představ. Na středně tvrdé směsi se ze třetího místa propadl během několika kol na sedmé, za svého týmového kolegu Maxe Verstappena. Jelikož Nizozemec má druhý titul mistra světa v kapse, tým Péreze ujistil, že pokud Verstappen nedokáže najít recept na před ním jedoucího Alonsa, pozice si vymění.

Jelikož se Verstappenovi španělského matadora skutečně předjet nepovedlo, dostal od týmu pokyn pustit týmového parťáka před sebe. „Maxi, nech Checa projít, prosím,“ žádal ho ve vysílačce závodní inženýr. Svou prosbu ještě třikrát zopakoval, avšak bez výsledku. Verstappen do cíle dorazil na šestém místě čtyři sekundy před Pérezem. Když se ho pak inženýr ptal, co se stalo, Nizozemec odvětil: „Už jsem vám to řekl minule, už mě o to nikdy nežádejte. Je to jasné? Dal jsem vám své důvody a stojím si za nimi.“

Pérezovi se za vzniklou situaci následně omluvil v týmovém rádiu šéf týmu Christian Horner i závodní inženýr. „Ukazuje to jen to, kdo skutečně je,“ reagoval mexický pilot. „Nemám k tomu co říct, po tom všem, co jsem pro něj udělal, jsem docela zklamaný,“ dodal pak v cíli.

Vzhledem k tomu, že rival z Ferrari Charles Leclerc skončil v Brazílii na čtvrtém místě, má s ním Peréz aktuálně shodných 290 bodů. Poslední závod sezony, který definitivně rozhodne o držiteli druhého místa, se pojede příští týden 20. listopadu v Abú Zabí.

Tady prý ale Max, bude-li to potřeba, parťákovi již pomůže. „V Abú Zabí udělá Max vše pro to, aby Checo získal 2. místo v šampionátu jezdců. Vše je vnitřně vyjasněno. To je cíl Abú Zabí,“ uvedl po závodě poradce Red Bullu Helmut Marko.

A potvrdil to i sám Verstappen. „Pokud bude příležitost pomoci Checovi, udělám to. Chápu, proč je zklamaný, ale oni také musí pochopit, proč jsem to udělal, důvody jsem jim sdělil,“ uvedl.

„Než jsem sem přišel, promluvil jsem si s týmem. Už jsem jim to vysvětlil dříve, nebylo to nic nového. Pro nás jako tým je důležité, že jsme si k tomu sedli a všechno vyložili na stůl. Pohnuli jsme se dál,“ řekl dvojnásobný mistr světa s tím, že konkrétnější být nechce.