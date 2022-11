F1 dává sbohem čtyřem pilotům a sezoně 2022. Kdo bude vicemistrem?

Video se připravuje ... Poslední z 22 velkých sen sezony 2022 je tu. Okruh Yas Marina rozsekne souboj o 2. místo mezi týmy i jezdci, (ne)potvrdí jezdecké sestavy pro příští rok a dá vale hned čtyřlístku pilotů. Nicholasi Latifimu, Danielu Ricciardovi, Micku Schumacherovi a Sebastianu Vettelovi. „V tuhle chvíli svého rozhodnutí nelituji, ale možná bych se měl zeptat Fernanda Alonsa, který si tím už prošel,“ žertovala německá legenda o svém konci kariéry. Mnohem více v preview.

Pozlátko Emirátů Délka trati: 5,281 km

Počet kol: 58

Počet zatáček: 16

Traťový rekord: 1:26,103 – Max Verstappen, 2021

Pneumatiky: nejměkčí sada C3–C5 Po loňských změnách se již podruhé pojede na podstatně rychlejším okruhu. Ten stojí na umělém ostrově, který byl vybudován speciálně pro účely trati. Celé dílo vyšlo na více než 700 miliard korun a může se chlubit dvěma naprostými jedinečnostmi, jež nikde jinde v rámci Formule 1 nenajdete. První se nachází pod tratí. Jde o výjezd z pitlane tunelem. Ta druhá je naopak nad tratí. Hotel Viceroy je totiž jediným, který se může pyšnit tím, že je součástí samotného okruhu. „Týmy se budou muset soustředit na fungování zadních pneumatik. Musí jim fungovat po celou dobu dlouhých stintů,“ upozorňuje k samotnému závodění šéf Pirelli Mario Isola. Daniel Ricciardo, Max Verstappen a Charles Lecerc na tiskové konferenci před Velkou cenou v Abú Dhabí • Foto ČTK / AP / Hussein Malla

Vettelova rozlučka Svou 300. velkou cenou se čtyřnásobný mistr světa symbolicky rozloučí s Formulí 1. A jde o velice emotivní sbohem. „Svedli jsme tolik skvělých bitev. Jak tu vedle tebe sedím, tak myslím na to, že spousta jezdců se opět vrátila. I ty se vrátíš! Beru, že je to tvůj poslední závod, ale zase tu budeš s námi. Tak už to s F1 chodí, že tě vcucne zpátky,“ pronesl k Sebastianu Vettelovi Lewis Hamilton. Sám Vettel je spokojený se svým rozhodnutím. Přesto očekává, že s ním emoce zamávají. „Uvidíme. Hádám, že to na mě v určitý moment dolehne. I nyní si to uvědomuju, přestože je to pro mě už taková rutina. Budete se mě muset zeptat v neděli znova, jestli mě chytíte!“ odpovídal s úsměvem pětatřicetiletý Němec. Sebastian Vettel pojede v Abú Dhabí svůj poslední závod ve Formuli 1 • Foto ČTK / AP / Kamran Jebreili

Potvrzená sestava? Kromě Vettela neuvidíme ze současné soupisky jezdců příští rok ještě Daniela Ricciarda, Nicholase Latifiho a Micka Schumachera. Haas totiž oficiálně oznámil, že podepsal Nica Hülkenberga, jenž strávil poslední tři sezony v roli rezervního jezdce. Poslední volnou sedačkou tak zůstává ta ve Williamsu. Tu by ovšem měl obsadit Američan Logan Sargeant. Aktuálně třetí muž šampionátu F2. Podmínkou je, že Sargeant obdrží superlicenci, nutnou k účasti v nejvyšší formulové kategorii. K jejímu zisku stačí jednadvacetiletému pilotovi skončit nejhůře na pátém místě F2. Na něj má však Sargeant před závěrečným víkendem sezony (během nějž se jedou sprint a hlavní závod) náskok pouhých 9 bodů. I doprovodný program tedy nabídne pořádné drama! Pokud by se Sargeantovi nezadařilo, otevírá to šanci pro Schumachera. Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera Mick končí ve formuli 1 • Foto Reuters

Kdo bude vicemistrem? Oba jezdci mají před závěrečným závodem v Abú Dhabí identický počet bodů. Tentokrát však nejde o Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem ani není ve hře mistrovský pohár. Souboj Charlese Leclerca se Sergiem Pérézem přesto přitahuje velkou pozornost. Vždyť pro oba by šlo o vůbec nejlepší umístění v jejich kariéře. Do boje o 2. místo může teoreticky promluvit i vítěz Velké ceny Sao Paula, George Russell. Pokud by totiž ani jeden z dvojice Leclerc&Pérez nebodoval a Brit závod vyhrál se ziskem nejrychlejšího kola, stane se vicemistrem právě Russell. „Náš cíl je jasný. Druhé místo mezi jezdci i týmy a uděláme pro to vše,“ slibuje tifosi Leclerc. Ferrari totiž v Poháru konstruktérů vede nad Mercedesem o 19 bodů a i zde musí zabojovat. Pomůže tentokrát Max Verstappen svému parťákovi Sergiu Pérezovi • Foto Reuters

Nováčci, kam se podíváš Letošní pravidlo, podle nějž oba jezdci musí pro jeden volný trénink během sezony přenechat svůj vůz nováčkovi, dojde naplnění až v poslední možný okamžik. Pouze trojice týmů (Mercedes, Alpha Tauri a Williams) totiž splnila svou povinnost, a tak uvidíme hned 8 (!) nováčků v úvodním tréninku na Velkou cenu Abú Dhabí. Red Bull: Liam Lawson za Maxe Verstappena Ferrari: Robert Švarcman za Carlose Sainze Alpine: Jack Doohan za Fernanda Alonsa McLaren: Pato O'Ward za Landa Norrise Alfa Romeo: Robert Kubica za Kuan-Ju Čoua Aston Martin: Felipe Drugovich za Lance Strolla Haas: Pietro Fittipaldi za Micka Schumachera Williams: Logan Sargeant za Nicholase Latifiho (Logan Sargeant při odjetí 100 kilometrů získá bod do superlicence) Logan Sargeant by se měl objevit v příštím ročníku Formule 1, v Abú Dhabí si vyzkouší volný trénink • Foto Reuters