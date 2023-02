Kolik vydělávají piloti F1? Přinášíme žebříček platů, šampion bere miliardu

Video se připravuje ... Kdo je nejlépe vydělávajícím pilotem formule 1? To zjistíte v žebříčku jezdců seřazených podle platů, které obdrží za letošní sezonu. Částky jsou bez bonusů za vítězství a honorářů plynoucích z reklamní činnosti. Celkové příjmy tak mohou být ještě o něco vyšší.

20. Logan Sargeant (Williams) 1 milion dolarů Americký mladík Logan Sargeant podepsal na následující sezonu smlouvu s Williamsem, kde nahradí Nicholase Latifiho. „Je to už pár měsíců, co jsem byl potvrzený jako pilot formule 1, ale asi mi to ještě úplně nedošlo,“ řekl nováček s úsměvem. „Pravděpodobně mi to nedojde dřív než nepřijde první velká cena v sezoně a vyrazíme na čtvrteční prohlídku trati.“ Za svou práci u britské stáje obdrží v přepočtu 21 milionů korun.

19. Juki Cunoda (AlphaTauri) 1 milion dolarů Letošní sezona bude třetí, kterou ve formuli 1 absolvuje. Stáj AlphaTauri se rozhodla, že si japonského závodníka ponechá i navzdory nepříliš přesvědčivým výkonům. Během uplynulého ročníku se mu podařilo dojet jen dvakrát na bodech a kvůli častým nehodám mu dnes již bývalý šéf Ferrari Mattia Binotto vymyslel přezdívku „tsunami.“ Šéf AlphaTauri Franz Tost se však svého pilota zastává. „Vždy říkám, že jezdec potřebuje minimálně tři roky, aby se sžil s formulí 1. Proto jsem rád, že Juki dostane čas naplno ukázat svůj potenciál,“ uvedl.

18. Oscar Piastri (McLaren) 2 miliony dolarů Jednadvacetiletý Australan bude v letošní sezoně pilotem McLarenu, kde vystřídal svého krajana Daniela Ricciarda. Navzdory tomu, že měl Ricciardo podepsanou smlouvu s britskou stájí až do roku 2023, kvůli neuspokojivým výsledkům své působení ukončil předčasně. „McLaren dosáhnul mnoha úspěchů a titulů ještě v době, kdy jsem nebyl ani na světě nebo jsem byl hodně malý. Doufám, že se nám podaří vrátit se zpátky do hry. Nemůžu se dočkat, až ukážu, co je ve mně, ale nepochybně se budu muset během mé cesty ještě mnohé naučit,“ těší se na novou výzvu Piastri.

17. Čou Kuan-jü (Alfa Romeo) 2 miliony dolarů Čínský pilot loni ve své premiérové ​​sezoně přinesl Alfě Romeo šest bodů a v celkovém hodnocení jezdců skončil na osmnáctém místě. Díky tomu si vysloužil prodloužení kontraktu. Pro italskou stáj je jezdec cenný i kvůli tomu, že týmu otevírá vrátka na čínský trh. Bohužel ani v tomto ročníku se Čou nebude moci předvést před domácím publikem. Velká cena Číny se kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru v zemi nepojede ani v letošním roce.

16. Nyck de Vries (AlphaTauri) 2 miliony dolarů Bývalý pilot formule E na sebe upozornil během loňské Velké ceny Itálie. Coby rezervní pilot musel v Monze nečekaně zaskakovat za Alexe Albona z Williamsu, který absolvoval operaci kvůli zánětu slepého střeva. Nováček De Vries nakonec závod dokončil v první desítce, fanoušky byl zvolen jezdcem dne, porazil dočasného týmového parťáka Nicholase Latifiho a navíc získal dva mistrovské body. Není divu, že po takovém víkendu snů začal sedmadvacetiletý pilot jednat o možném angažmá s Williamsem, Alpinem i AlphaTauri. Kontrakt nakonec podepsal s posledně zmíněným týmem a za své angažmá u sesterského týmu Red Bullu obdrží v přepočtu 42 milionů korun.

15. Nico Hülkenberg (Haas) 2 miliony dolarů Německý matador se do formule 1 vrací po tříleté pauze. Celou sezonu odjel naposledy v roce 2019 za Renault a od té doby zaskakoval pouze jako rezervní jezdec. Zkušený pilot, který má na svém kontě více než 200 velkých cen nahradí v sedačce Haasu mladičkého Micka Schumachera. Syn legendárního závodníka Michaela Schumachera strávil u americké stáje dvě sezony. Kvůli nákladným nehodám a nevalným výsledkům se ovšem tým rozhodl smlouvu s ním již neprodloužit.

14. Lance Stroll (Aston Martin) 2 miliony dolarů Lance Stroll je synem majitele stáje Aston Martin Lawrence Strolla. Nikdo tak zřejmě nepochyboval o tom, že se na startovní rošt postaví i v sezoně 2023. Šéf Aston Martin Mike Krack ale trvá na tom, že Strollovo místo v týmu nemá nic společného s jeho jménem. „Podle mě je Lance jeden z velmi podceňovaných jezdců. Je mnohem, mnohem lepší, než si lidé myslí. Pracuje daleko víc tvrdě, než si lidé myslí,“ je přesvědčený.

13. Alex Albon (Williams) 3 miliony dolarů Když britsko-thajský závodník odešel po sezoně 2020 z Red Bullu, visel nad jeho kariérou velký otazník. Albon však dostal šanci ve Williamsu, kterou bezezbytku využil. Stáj z Wantage si jej dokonce cení natolik, že mu nabídla víceletý kontrakt. „Podepsat dlouhodobou smlouvu je jeden z nejlepších pocitů. Upřímně, ve formuli 1 je to privilegium. Cítím se opravdu skvěle a jsem hrdý na to, jak se všechno vyvinulo,“ řekl nadšený Albon, který si příští rok přijde na zhruba 66 milionů korun.

12. Kevin Magnussen (Haas) 5 milionů dolarů Dánský závodník v loňském roce ve formuli 1 původně působit neměl. Těsně před vypuknutím loňské sezony se ovšem Haas rozhodl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu ukončit smlouvu s Nikitou Mazepinem a povolat Magnussena. Za projevenou důvěru se třicetiletý závodník odvděčil, jak nejlépe mohl. Týmového parťáka Micka Schumachera překonal na body 25:12 a jako bonus si v Brazílii připsal překvapivé ​​pole position. Americká stáj jej v příští sezoně ocení odměnou v přepočtu 109 miliony dolarů.

11. Pierre Gasly (Alpine) 5 milionů dolarů Vše zprvu nasvědčovalo tomu, že šestadvacetiletý pilot zůstane na sezonu 2023 v AlphaTauri, kde prodloužil kontrakt. Události ovšem nakonec nabraly jiný spád. Poté, co Alpine v létě ztratil Fernanda Alonsa i Oscara Piastriho, objevila francouzská stáj potenciální náhradu právě v osobě Pierra Gaslyho. Stáj uvedla do pohybu jednání o možném přestupu Gaslyho a ze sesterského týmu Red Bullu jej vyplatila. „Red Bull pochopil, jak je to pro mě důležitý krok, takže jsme se nakonec dohodli. Bylo to vítězství pro všechny strany,“ vyprávěl poté Gasly.

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 5 milionů dolarů Fernando Alonso se loni postaral o přestupovou bombu. Podle očekávání neprodloužil smlouvu s týmem Alpine a namísto toho podepsal víceletý kontrakt s Aston Martin. „Stále mám hlad po vítězství a ambice bojovat o přední místa. Proto chci být součástí organizace, která je odhodlána učit se, rozvíjet se a uspět,“ zdůvodnil své rozhodnutí španělský matador. Od majitele Lawrence Strolla se za své angažmá dočká odměny 5 milionů dolarů.

9. Esteban Ocon (Alpine) 6 milionů dolarů Parťákem Pierra Gaslyho v Alpine bude jeho krajan Esteban Ocon. Oba piloti se znají už od dětství a bývali dobrými přáteli. „Známe se už 20 let a to je nám teprve 26,“ uvedl Gasly s tím, že jejich vztahy se během let značně proměnily. „Od té doby je náš vztah nahoru a dolů. Řekl bych ale, že od našeho příchodu do F1 se to zlepšilo. Společný tým je pro nás oba příležitost vrátit se ke vztahu, který jsme měli v minulosti,“ ujistil Gasly, že vzájemná nevraživost v týmu aktuálně nepanuje.

8. George Russell (Mercedes) 8 milionů dolarů Rodák z Velké Británie má za sebou první rok u Mercedesu. A v těžké zkoušce obstál na jedničku. Připsal si své historicky první vítězství ve velké ceně a dokázal si poradit dokonce i se svým týmovým kolegou – sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. „Být Lewisovým týmovým kolegou je skvělá pozice, protože je největší závodník všech dob. Naučil jsem se toho od něj neskutečně mnoho na závodním okruhu i mimo něj. Tím myslím například práci s inženýry a způsob, jak si dokáže jít za svým,“ chválil týmového kolegu Russell, který si v příští sezoně přijde na 175 milionů korun.

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 milionů dolarů Valtteri Bottas strávil pět let u Mercedesu. Tady platil za spolehlivou týmovou dvojku, která je kdykoliv ochotna pomoct hvězdnému Lewisi Halmitonovi. Poté, co jej u stříbrných šípů vystřídal mladý George Russell, zakotvil finský pilot v týmu Alfa Romeo. A své angažmá si nemůže vynachválit. Platí zde za respektovaného lídra a vysloužil si dokonce i víceletou smlouvu, což mu Mercedes nikdy nenabídl. Za jeho služby platí italská stáj přes 200 milionů korun.

6. Sergio Pérez (Red Bull) 10 milionů dolarů Sergio Pérez sice nezažil tak dominantní sezonu jako jeho týmový parťák Max Vertappen, avšak i přesto se během uplynulého ročníku blýsknul několika solidními výkony. Mezi ně se nepochybně řadí i vítězství v legendární Velké ceně Monaka. Red Bull si třiatřicetiletého Mexičana cení natolik, že s ním podepsal dvouletý kontrakt, který mu vynese 10 milionů dolarů za sezonu.

5. Carlos Sainz (Ferrari) 12 milionů dolarů Aktuálně je bilance ve Ferrari 1:1. V sezoně 2021 vyhrál interní souboj Carlos Sainz, loni se více dařilo Charlesi Leclercovi. A zdá se, že i v letošní sezoně budou moci jezdci mezi sebou volně závodit. „Je jasné, že cílem Ferrari je vyhrát, ale nebudeme jezdce dělit na týmovou jedničku a dvojku. Pokud však v určité fázi sezony budeme muset zasáhnout, tak zasáhneme. Nezáleží na tom, o kterého jezdce půjde, ale pokud budu muset v určitém momentě zasáhnout, tak to udělám,“ ujistil nový týmový šéf Frédéric Vasseur.

4. Lando Norris (McLaren) 20 milionů dolarů Letošní sezona je pro britského pilota jeho pátou ve formuli 1. Rodák z Bristolu bývá označován za jednoho z nejtalentovanějších závodníků aktuálního startovního pole a odborníci mu věští, že dříve nebo později získá titul mistra světa. Následující sezonu by měl od McLarenu získat přes 400 milionů korun.

3. Charles Leclerc (Ferrari) 24 milionů dolarů Ferrari vstoupilo do minulé sezony famózně. Zásluhou Leclerca dokázali vyhrát dva ze tří úvodních závodů a chvíli se zdálo, že to bude právě on, kdo může zastavit Maxe Verstappena v cestě za jeho druhým titulem mistra světa. Monačan se však dlouho z průběžného prvenství neradoval a s velkým odstupem se nakonec musel spokojit s druhým místem. Za své výkony by měl tuto sezonu od Ferrari obdržet zhruba 520 milionů korun.

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 35 milionů dolarů Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton byl ještě loni nejlépe placeným jezdcem na startovním roštu. Letos se ovšem zdá, že jej překoná jiný jezdec. Značnou část svých výdělků věnuje britský pilot na charitu. „Neměli byste mít miliardy. Měl by existovat limit, kolik peněz můžete mít. Peněz je dost, každý by jich mohl mít dostatek. Potkal jsem děti, které hladoví. Tehdy si uvědomíš, jaké máme, mnozí z nás, štěstí. Je velmi důležité si to každý den uvědomovat a využívat toho,“ uvedl.