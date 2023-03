Čech vedl Fittipaldiho vnuky, mluví o fyzičce pro řízení formule i stravě

Bratry Fittipaldiovi si vzal do práce český kondiční trenér Martin Košťál • Instgram

Sednete do auta a zatáčíte volantem doleva nebo doprava. Tak si mnozí představují závodění v monopostech. Realita je ale podstatně jiná. „Je to fyzicky velmi náročné, piloti musí být v opravdu špičkové kondici,“ míní trenér Martin Košťál, který spolupracoval i s vnuky slavného brazilského pilota Emersona Fittipaldiho.

Jméno legendárního závodníka Emersona Fittipaldiho znají díky hlášce „Jezdíš jako Fittipaldi“ i ti, kteří motorsport jinak příliš nesledují. Bývalý pilot je jednou z ikon brazilského sportu. Když se stal na počátku 70. let dvakrát mistrem světa v závodech formule 1, bylo nadšení fanoušků stejné jako při Pelého gólech.

V rodinné tradici nyní pokračují Emersonovi vnuci. Šestadvacetiletý Pietro je rezervním pilotem Haasu, o pět let mladší Enzo aktuálně soutěží v seriálu formule 2. Není to tak dávno, co jste mladé Brazilce mohli pravidelně potkávat v Praze. Oba tu totiž trénovali pod vedením kondičního trenéra Martina Košťála. A jak ke spolupráci mezi Čechem a slavnou rodinou Fittipaldi vůbec došlo?

„Je to už víc než deset let, co jsem trénoval bývalého českého závodníka Honzu Charouze. Pak dlouho nic a asi dva roky zpátky se mi ozval manažer českého týmu Charouz Racing, který měl v té době týmy ve formuli 3 a ve formuli 2,“ vypráví Martin Košťál.

„Řekli mi, že za ně jezdí Enzo Fittipaldi, který je po těžké bouračce a potřebuje se dostat do kondice. Zeptali se mě, jestli bych ho nemohl dát do kupy. K tomu se pak přidal i jeho starší bratr Pietro.“

S oběma piloty trávil trenér čas mezi závody. Kondiční příprava zahrnovala minimálně hodinu a půl denně. „Tréninky byly vždycky ráno, následovala regenerace, oběd a pak další minimálně tři hodiny