Krok od neštěstí... Ocon málem srazil hlouček lidí v boxech: Bylo to šílené

Esteban Ocon zamířil před posledním kole do boxů, kde se pohyboval hlouček lidí čekajících na závěrečný ceremoniál... • Repro Twitter.com

Esteban Ocon zamířil před posledním kole do boxů, kde se pohyboval hlouček lidí čekajících na závěrečný ceremoniál... • Twitter.com/StevoEisele

Esteban Ocon zamířil před posledním kole do boxů, kde se pohyboval hlouček lidí čekajících na závěrečný ceremoniál... • Koláž iSport.cz

Velká cena Ázerbájdžánu zná vítěze. Jako první protnul cílovou čáru Sergio Pérez následovaný týmovým kolegou Maxem Verstappenem a Charlesem Leclercem. Samotný závod se nesl spíše v poklidném duchu a příliš mnoho nečekaných zvratů nenabídl. V samotném závěru GP však vytrhly diváky „ze spánku“ hrozivé záběry, které zachytily, jak lidé postávající na pitline musí na poslední chvíli uskakovat monopostu Estebana Ocona.

Pilot Alpine zůstal jediným jezdcem, který během závodu nepřezul a povinnou zastávku v boxech si nechal až na poslední kolo. V ten moment se ovšem v boxové uličce již začali shromažďovat zaměstnanci týmů a novináři, kteří tu čekali na závěrečný ceremoniál. Když se Esteban Ocon vřítil do boxové uličky, přihlížející stačili jen tak tak uskočit. Nebezpečná situace se naštěstí obešla bez zranění. Zástupci FIA odpovědní za uzavření prostoru u vjezdu do boxů byli již předvoláni ke sportovním komisařům.

„Zbývalo jedno kolo do konce, přijížděl jsem rychlostí 300 km/h a najednou kolem sebe vidím lidi. Bylo to šílené. Dnes to mohlo být opravdu smutné. Tohle je rozhodně něco, o čem je třeba diskutovat. Nechápu, proč se začíná připravovat pódium a ceremoniál, když se stále ještě závodí,“ uvedl po incidentu Ocon.

K nebezpečné situaci na trati se vyjádřil také šéf Red Bullu Christian Horner. „Je potřeba to důkladně prozkoumat. Esteban měl právo zastavit v posledním kole závodu a pokud by chtěl, mohl závod ukončit i v boxech. FIA by měla situace před koncem závodu zvládat lépe.”