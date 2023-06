Verstappen slaví ve Španělsku, má už 40. výhru. Na pódiu oba mercedesy

Verstappen vybojoval 40. vítězství v kariéře a už jen jedno ho dělí od legendárního Brazilce Ayrtona Senny, kterému patří páté místo v historických statistikách. V sezoně vyhrál pětadvacetiletý Nizozemec popáté a ještě neskončil hůře než druhý.

V sedmém soutěžním víkendu naprosto dominoval. Vyhrál všechny tři tréninky, kvalifikaci a stylem start - cíl i závod. Navíc si připsal i bonusový bod za nejrychlejší kolo v závodě, které zajel v závěru už pod komisaři avizovanou hrozbou penalizace za opakované výjezdy z trati. Mohl by si trest i dovolit, cílem projel s bezmála půlminutovým náskokem.

Verstappen po startu s vypětím sil uhájil první místo před útočícím Carlosem Sainzem, který se na okamžik ocitl o kousek i v čele, ale záhy se jelo podle jeho not. Za nimi se do kontaktu dostali z druhé řady startující Lando Norris s Hamiltonem a prvně jmenovaný pilot McLarenu musel po nadějném třetím místě v kvalifikaci do boxů s poškozeným předním přítlačným křídlem. Zastávka mu trvala přes 17 sekund a měl po nadějích na dobrý výsledek; skončil sedmnáctý.

Zatímco nizozemský suverén pak neohroženě mířil k třetímu barcelonskému vítězství po letech 2016 a 2022, Sainze k nelibosti publika po třetině závodu předjel Hamilton. A sotva se Grand Prix přehoupla do druhé poloviny, nechal pilota Ferrari za sebou i Russell, jenž napravoval sobotní neúspěch v kvalifikaci po nehodě s Hamiltonem. V závěru se před Španěla dostal i druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, který si dojel pro čtvrté místo z jedenácté pozice na startu, poté co v sobotu po „výletu“ mimo trať chyběl ve finále kvalifikace.

K úspěchu měl daleko i největší idol španělského publika Fernando Alonso. Pilot Aston Martinu nemohl ani na okamžik pomýšlet na to, že by po deseti letech vyhrál závod F1. Naposledy se mu to povedlo právě v Barceloně a už po devátém místě v sobotní kvalifikaci s více než sekundovou ztrátou na Verstappena bylo zřejmé, že počet 32 triumfů nerozšíří. Nakonec se jednačtyřicetiletý exmistr světa musel na domácí trati spokojit se sedmým místem a nejhorším výsledkem v sezoně.

Bez bodu skončil Sainzův týmový kolega a vicemistr světa Charles Leclerc. Po startu z boxové uličky po předposledním místě v kvalifikaci dojel jedenáctý.