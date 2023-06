Mick Schumacher zpátky v kokpitu. Na příští rok místo nemáme, tvrdí Wolff

Po výpovědi v Haasu neprojevil zájem o služby mladého německého pilota žádný ze současných týmů F1, a tak Mick Schumacher přijal nabídku Stříbrných šípů na pozici náhradníka. Během Velkých cen je tak často vidět na záběrech z paddocku po boku týmového šéfa Mercedesu Toto Wolffa.

„Zatím odvádí s týmem skvělou práci a tvrdě pracuje na simulátoru. Poskytuje týmu cenné informace, které pak využíváme na trati,“ chválí čtyřiadvacetiletého jezdce Wolff.

Již příští týden si Schumacher vyzkouší i skutečný monopost W14. Po skončení Velké ceny Španělska, která se jede tento víkend, se zdrží Mercedes v Barceloně na test pneumatik pro Pirelli. Testování bude probíhat v úterý a ve středu. První den bude řídit George Russell, následující den jej vystřídá Schumacher.

Pro syna sedminásobného mistra světa to však bude patrně na delší dobu naposledy, kdy bude řídit reálný monopost. Wolff pro televizní stanici Sky uvedl, že návrat Schumachera zatím nevidí příliš reálně.

„Je to těžká situace. Mickovi bych určitě přál, aby dostal opět šanci v F1, bezesporu by si to zasloužil. Zdá se však, že kokpity jsou pro příští sezonu obsazené. Nicméně v roce 2025 se opět otevře hned několik dveří. Budeme tedy muset počkat. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ve Williamsu,“ vysvětlil Wolff.

Ačkoliv návrat do F1 po ztrátě sedačky není úplně obvyklý, několika pilotům se to v minulosti povedlo. V podobné situaci byl například v roce 2019 také Esteban Ocon. Během roku 2018 totiž koupil Oconův tým Force India Lawrence Stroll, podnikatel a otec jezdce Lance Strolla. Pro nikoho tak nebylo překvapením, když se Stroll starší rozhodl namísto nadějného Francouze angažovat svého syna. Ocon tak strávil rok 2019 jako rezervní pilot Mercedesu. Následující sezonu se ovšem dokázal vrátit a doplnil Daniela Ricciarda v Renaultu.

Letos se do formule 1 vrátil po dvouleté pauze i Nico Hülkenberg. Dva roky bez F1 si v letech 2019 a 2020 střihnul také dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso, kterému v současné době patří třetí místo v šampionátu jezdců.