Takto bude vypadat monopost Brada Pitta. Pojede s ním na GP v Británii

Po fenomenálním úspěchu seriálu Drive To Survive a dokumentu Schumacher je v přípravě další film z prostředí formule 1. První scény nového hollywoodského snímku s Bradem Pittem v hlavní roli mají vzniknout už tento víkend na Velké ceně Británie. Kvůli natáčení přibyla mezi boxem vyhrazeným pro Mercedes a Ferrari zcela nová garáž se jménem filmové postavy ‚Sonny Hayes‘, kterou slavný herec ztvární.

V médiích se objevily zvěsti, že film ponese název „Apex“ tedy v překladu „vrchol“. Tvůrci tuto informaci však oficiálně zatím nepotvrdili. Pittovi patří ve snímku role stárnoucího pilota, který se vrátí z „důchodu“, aby pomohl mladému týmovému kolegovi (Damson Idris). Film režíruje Joseph Kosinski, který má na svém kontě mimo jiné i trhák Top Gun: Maverick. Komproducentem není nikdo jiný než sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Odtajněny byly také fotografie monopostu, s kterým se Pitt bude po okruhu prohánět. Půjde o speciálně upravený vůz formule 2 v černozlatém provedení, který vyvinuli inženýři Mercedesu. Aby se herec s autem co nejvíce sžil, najezdil s ním okolo tisíce kilometrů na okruhu Paul Ricard na jihu Francie.

Na vozidle se bude umístěno celkem 15 kamer, které pořídí záběry přímo z tratě. Z bezpečnostních důvodů však hollywoodská hvězda bude vyjíždět na okruh jen tehdy, když bude prázdný. Fanoušci na tribunách v Silverstone budou moci sledovat natáčení doslova v přímém přenosu.

Ačkoliv existovaly obavy, že by filmování mohlo rozptylovat reálné piloty, s žádnými negativními reakcemi se producenti zatím nesetkali. „O jednu kameru míň nebo víc… Moc si to neuvědomujeme,“ uvedl například Charles Leclerc. „Myslím, že pro náš sport je takové zviditelnění úžasné. Nepochybuju o tom, že to zaujme i lidi, kteří se o formuli 1 zatím moc nezajímali.“