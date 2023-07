Hádka moderátorů F1! Proč se Richtr s Eiselem rozkmotřili? Začalo to dávno

Že se hlavní tváře vysílání formule 1 v Česku a na Slovensku nemusí, není žádná novinka. Moderátoři Tomáš Richtr a Števo Eisele se do sebe na Twitteru pustili již loni v září po Velké ceně Itálie. Tehdy se závod na ikonické Monze dojel za safety carem, což vzbudilo živou diskuzi, do níž se oba zkušení komentátoři zapojili.

„Kdybys tak vždycky dbal na dodržování pravidel,“ posteskl si tehdy Eisele na Richtrovu adresu.

„Buď chceš, nebo nechceš vést slušnou a seriózní diskuzi,“ opáčil Richtr.

„VC Turecka 2020 #slusnost #serioznost,“ uzavřel Eisele tehdejší výměnu názorů.

Právě listopadový závod v Istanbul Parku z covidem značně poznamenaného roku 2020 má být oním pověstným jablkem sváru. Richtr měl tehdy podle některých informací dorazit do televizního studia i přes to, že měl pozitivní výsledek na zákeřný virus, což slovenskou televizní hvězdu rozčílilo. Sám Richtr to ale kategoricky popírá a taková tvrzení označuje za lživá.

Špatných vztahů mezi dvojicí hlavních moderátorů a zároveň i komentátorů závodů formule 1 si všimli i samotní diváci. „Je mezi vámi cítit odstup,“ shodli se na sociálních sítích. Blok ze strany Richtra proto nikoho příliš nepřekvapil. Televiznímu publiku se přesto celá kauza nijak nezamlouvala.

Chování obou protagonistů odsoudila řada komentářů jako dětinské a neprofesionální. „Nechcete si to špinavé prádlo prát raději v soukromí?“ napsal jeden z fanoušků na Twitteru a další mu dali za pravdu. „Každý tým by si měl své problémy vyřešit v kabině,“ zaznívalo v komentářích.

Přestože se vypjatý incident odehrál krátce před začátkem předzávodního studia, v němž Eisele s Richtrem seděli pouhých pár desítek centimetrů od sebe, nenastala během hodinu a čtvrt dlouhého vysílání mezi oběma žádná vážnější rozepře.

Redakce iSport.cz oslovila Tomáše Richtra s prosbou o vysvětlení situace. Ten však vzájemné neshody odmítl blíže komentovat. „Moje smluvní ujednání mi znemožňuje – a ani tak nemám v úmyslu – činit taková prohlášení k pořadu, která by mohla potenciálně působit v neprospěch mého smluvního partnera, tedy společnosti AMC Networks Central Europe Kft., provozovatele programů Sport 1 a Sport 2. Kroky a vyjádření třetích stran tak nebudu komentovat,“ napsal ve zprávě.

Možnost se k celému incidentu vyjádřit odmítl i sám Eisele. Na dotazy redakce neodpověděla ani Sport TV.

Jak bude spolupráce obou moderátorů pokračovat v budoucnu, je tak krajně nejasné. Další společné vystoupení před televizními kamerami je čeká už v příštím týdnu, kdy piloti formule 1 poměří síly na Velké ceně Maďarska. S velmi originálním nápadem, jak by se situace mezi znepřátelenými televizními hvězdami dala vyřešit, přišel jeden z fanoušků na sociálních sítích: „Postavte mezi sebou ve studiu zeď,“ vzkázal.