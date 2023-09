Proč ho nikdo nepředjede? Verstappen očima Engeho: Jde si tvrdě za svým

Video se připravuje ... Naposledy vyrovnal rekord, tuto neděli ho může překonat. Nizozemský fenomén Max Verstappen vyhrál posledních devět závodů Formule 1. Pokud bude slavit i v Monze, překoná historický počin Sebastiana Vettela. Jak 25letého pilota Red Bullu vidí Tomáš Enge, doposud jediný český jezdec v F1? „Kolik titulů by získal Schumacher, kdyby nejezdil za Ferrari? Pilot dělá velký rozdíl, ale aby mohl vítězit, musí mít rychlé a spolehlivé auto,“ říká.

Výhoda v osobě táty Jose „Je třeba zohlednit, že táta Jos je bývalý závodník formule 1, což pro něj byla obrovská výhoda. Otec zná dokonale motoristické prostředí a má kontakty. Díky tomu má jezdec všude otevřenější dveře. Kromě toho mu předává zkušenosti ze své kariéry a zastává do jisté míry i roli kouče. S Josem se známe osobně, jezdili jsme spolu 24 hodin Le Mans za stejný tým.“

Obrovský cit pro vůz „Maxova vítězství letos vypadají jednoduše. Prostě do toho vlítne a doveze auto do cíle. Jenže kdyby nebyl tak špičkový jezdec, těžko by se mu to povedlo. Má obrovský cit pro vůz, je rychlý, nedělá chyby a dokáže z auta vytěžit maximální potenciál. Podívejte se na týmového kolegu Sergia Péreze. Se stejným autem se trápí a často končí mimo stupně vítězů.“

Divoké začátky, teď dospěl „Určitě mu pomohlo, že dospěl. První Maxovy sezony byly opravdu divoké. Měl sice talent, ale hodně boural a dělal zbytečné chyby. Do F1 vstoupil, když mu bylo pouhých 17 let, neměl ani pořádné zkušenosti z juniorských sérií. Absolvoval jen jednu sezonu ve formuli 3, skončil v ní třetí. Teď se zklidnil a je to znát. Jede desátou sezonu ve formuli 1, v 25 letech neskutečné číslo.“

Neuvěřitelná sebejistota „Co odlišuje šampiona od zbytku, je hlava. Má neuvěřitelnou sebejistotu a jde si tvrdě za svým. Nezajímá ho, co si o něm myslí ostatní. Když náhodou udělá chybu, nesesype se z toho a zvládne se hodit zpátky do naprosté koncentrace. Má v sobě obrovské přesvědčení, že je nejlepší, a to ho tlačí dopředu.“