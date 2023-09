Verstappenova série končí, slaví Sainz. Zdrcený Russell: Nemám slov...

Podobná situace letos ještě nenastala. Jezdci Red Bullu byli během Velké ceny Singapuru zcela mimo boj o stupně vítězů. Atypická městská trať monopostu RB19 vůbec nevyhovovala. Autu chyběla přilnavost v zatáčkách a oba piloti se na trati trápili. Max Verstappen nakonec dojel pátý, jeho týmový kolega Sergio Pérez osmý. „Byla to pro mě šokující zkušenost,“ zhodnotil úřadující mistr světa.

Poprvé v sezoně tak dal Red Bull šanci vystoupat na nejvyšší stupínek někomu z konkurentů. Situace dokázalo nejlépe využít Ferrari s Carlosem Sainzem, který do závodu startoval z pole position. V závěrečných kolech si sice prožil krušné chvíle, když se na něj začal dotahovat Lando Norris i oba piloti Mercedesu, prvenství však nakonec dokázal ubránit.

„Je to neuvěřitelný pocit. Na konci to bylo docela těsné. Abych byl upřímný, cítil jsem, že to mám pod kontrolou. Vždycky jsem měl pocit, že mám dost prostoru a rychlosti, abych udělal, co chci. Nebudu lhát, byl jsem pod tlakem a blízko tomu, abych udělal chybu. Cítil jsem ale, že to mám ve svých rukou. Dotáhli jsme to a zažívám ty nejlepší pocity,“ radoval se Sainz, který si v Singapuru vyjel své druhé vítězství v kariéře. Jako druhý protnul cíl Lando Norris, třetí Lewis Hamilton.

Katastrofou skončila Velká cena pro George Russella, který byl po celý závodní víkend paradoxně rychlejší než jeho týmový kolega. V závěru držel na nových středně tvrdých pneumatikách třetí místo a zdálo se, že co chvíli zaútočí na před ním jedoucího Landa Norrise. Jenže se dopustil jezdecké chyby, havaroval a ze závodu v posledním kole odstoupil.

„Abych řekl pravdu, nemám slov,“ soukal ze sebe zklamaně Russell. „Tyto závody jsou tak dlouhé a fyzicky náročné, takže je těžké udržet koncentraci. Myslím, že kdybych se dostal před Landa, už bych pak dokázal předjet i Carlose. Chci se omluvit celému týmu. Zklamal jsem je i sám sebe,“ sypal si popel na hlavu.

Mistrovství světa pokračuje příští týden závodem v Japonsku. Jedná se o trať, která by Red Bullu měla typologicky sedět. Red Bull se netají tím, že po výkyvu v Singapuru počítá s návratem na stupně vítězů.

„Neočekáváme žádné potíže. Myslím si, že v Suzuce budeme opět rychlí. Je to jiná trať než v Singapuru,“ řekl Verstappen. Z přetrhané rekordní šňůry 14 vítězství si prý hlavu příliš nědělá. „Abyste vyhráli, všechno musí být dokonalé. Každý vždycky říká: Podívej, jak jsou dominantní, mají to jednoduché. Ale nikdy to není jednoduché. Tento víkend jsme zkrátka pár věcí neudělali správně."

Že šlo v podání Red Bullu pravděpodobně jen o krátkodobí výpadek si myslí i soupeři. „Příští víkend se zase vrátí, takže tohle byla příležitost, který jsme museli zkusit využít. A vyšlo to," dodal Lando Norris.

Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:46:37,418, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,812, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,269, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -21,177, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -21,441, 6. Gasly (Fr./Alpine) -38,441.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Verstappen 374 b., 2. Pérez (Mex./Red Bull) 223, 3. Hamilton 180, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) 170, 5. Sainz 142, 6. Leclerc 123.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 597, 2. Mercedes 289, 3. Ferrari 265, 4. Aston Martin 217, 5. McLaren 139, 6. Alpine 81.