Patnáct let od největší aféry v historii F1. Nic si nepamatuju, tvrdí Ecclestone

O víkendu čeká piloty formule 1 Velká cena Singapuru. Právě tento závod bude už navždy spojený s největším skandálem historie formule 1. Letos od aféry zvané „crashgate“ uplyne přesně patnáct let. Aktuálně ale případ znovu ožívá. Bývalý brazilský závodník Felipe Massa je totiž přesvědčený, že nebýt incidentu, stal by se mistrem světa. Titul si nyní hodlá nárokovat právní cestou.

Nechvalně známý incident se udál během sezony 2008. Renault požádal svého pilota Nelsona Piqueta mladšího, aby při Velké ceně Singapuru úmyslně havaroval, a tím poskytnul výhody svému týmovému kolegovi Fernandu Alonsovi. Jelikož se Piquet obával, že by mu stáj nemusela prodloužit smlouvu, se vším souhlasil.

Alonso si těsně před zinscenovanou nehodou dojel pro čerstvé pneumatiky, díky čemuž závod dokončil jako první. Startoval přitom až z 15. příčky a jeho šance na vítězství byly velmi malé. Pilot Ferrari Felipe Massa, který až do inkriminovaného momentu závod vedl, nakonec skončil třináctý.

Právě tento kontroverzní okamžik rozhodl i o šampionovi sezony 2008. S náskokem jediného bodu se stal mistrem světa Lewis Hamilton, v té době jezdící za McLaren. Massa skončil druhý, Alonso pátý a Piquet dvanáctý.

V domnění, že je celá kauza dávno vyřešená se letos tehdejší šéf formule 1 Bernie Ecclestone údajně přiznal, že s prezidentem Mezinárodní automobilové federace Maxem Mosleym o celé záležitosti věděli. Už tenkrát prý měli dost důkazů, aby Renault usvědčili z podvádění a závod anulovali. „Nechtěli jsme však riskovat dobré jméno formule 1, takže jsme to neudělali,“ citoval Ecclestona web f1-insider.com. O celém skandálu se tak veřejnost dozvěděla až téměř o rok později, kdy byl Piquet z Renaultu propuštěn.

„Kdybychom tenkrát něco udělali, znamenalo by to, že výsledky ze Singapuru by se nezapočítaly. Mistrem světa by se tak stal Felipe Massa, a ne Lewis Hamilton. I po těch letech je mi Massy líto. Nyní bych to už řešil jinak,“ uvedl údajně Ecclestone.

Tyto výroky však neušli samotnému Felipemu Massovi, kterého vyburcovaly k tomu, aby po letech kauzu opět oživil. „Existuje pravidlo, podle kterého nelze změnit výsledek šampionátu, když dojde k oficiálnímu předání trofeje vítězi. Po letech jsem ale teď slyšel, že o všem věděli už v roce 2008. I v jiných sportech jsme v minulosti viděli, že byly dodatečně odebrány tituly. Třeba v cyklistice Lanci Armstrongovi. Jaký je v tom rozdíl,“ přemítal Massa, který v současné době už podnikl právní kroky.

Zatím nehodlá jít s případem k soudu. Prostřednictvím advokátů zaslal formuli 1 takzvaný „Letter of Claim“. Jedná se o oficiální dopis, kterým jedna strana informuje druhou stranu, že má v úmyslu podat žalobu nebo začít soudní řízení. Slouží k tomu, aby se obě strany informovaly o konkrétních nárocích a ideálně se dohodli mimo soud. Massa v dopise mimo jiné požaduje, aby mu formule 1 zaplatila 13 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 296 milionů korun. Peníze mu mají sloužit jako odškodnění za ušlé výdělky. Svůj požadavek zdůvodňuje tím, že by jako mistr světa měl nárok na lepší sponzorské smlouvy.

Jeho právnický tým zaslal i několika stájím a zaměstnancům oznámení, ve kterém je žádá o uchování inkriminovaných dokumentů. Informoval je, že nesmějí pozměnit ani zničit nic, co souvisí s jeho případem.

„V jednom jsem si jistý: Tento titul náleží mně, a je to v pořadí šestnáctý titul Ferrari v soutěži jednotlivců. Budeme bojovat do posledních sil na tom, abychom se v tomto sportu dočkali spravedlnosti,“ vyslovil se Brazilec.

Podle Bernieho Ecclestona, muže, který všechno odstartoval svým výrokem má však bývalý pilot Ferrari jen jediný zájem. „Je v tom jen pro peníze. Ale šance má nulové. Žaloby proti FIA mohl podat i Hamilton s Mercedesem po finále v roce 2021,“ řekl Ecclestone švýcarskému listu Blick. Navíc si prý vůbec nepamatuje, že by kdy řekl, že v roce 2008 měl k dispozici důkazy na to, aby závod anuloval. „Abych byl upřímný, nic z toho si nepamatuji. Nepamatuji si, že bych ten rozhovor poskytl, určitě,“ uvedl muž, který letos oslavil dvaadevadesáté narozeniny.

Pokud by však celá záležitost skutečně skončila u soudu, výpověď někdejšího šéfa formule 1 by byla naprosto klíčová.