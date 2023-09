Kariéra za stovky milionů. Skončím, pokud nezískám peníze, říká Staněk (19)

Po více než deseti letech je prvním Čechem, který startuje ve formuli 2. Ta bývá považována za předstupeň královské F1. Jenže závodit v takto prestižním seriálu je finančně velmi náročné. „Na jednu sezonu máme rozpočet okolo 60 milionů korun,“ říká závodník Roman Staněk. Část peněz na následující sezonu by rád získal i od svých fanoušků. A pokud se to nepovede? „Vůbec si to nepřipouštím, ale pravda je taková, že bych musel skončit,“ tvrdí devatenáctiletý pilot.

Český závodník Roman Staněk neví, zda bude moci z finančních důvodů v příští sezoně jezdit v seriálu formule 2. Do letošního roku byla hlavním sponzorem mladého pilota společnost jeho otce. Ten do závodní kariéry syna investoval již přes 300 milionů. Každá další podpora však představuje pro jeho firmu extrémní zátěž.

„To je rozhodně jedna z negativních stránek motorsportu, která k tomu bohužel taky patří. Nikdo nejezdí zadarmo a vždycky to musí někdo zaplatit. Tohle je opravdu jedna z mála věcí, co mě na tom sportu hrozně štve. Piloti formule 1 možná teď vydělávají milionové částky, ale je potřeba vidět, že jejich kariéra v mládí miliony také stála,“ vysvětluje mladý závodník.

Staněk aktuálně jezdí ve formuli 2 za italský tým Trident. V šampionátu jezdců mu před posledním závodem sezony patří 18. místo. Aby mohl pokračovat i v příštím roce, potřebuje rozpočet alespoň 60 milionů korun.

„To je podobné tomu, co na sezonu potřebují některé prvoligové fotbalové kluby v Česku. Platíme úplně za všechno,“ říká pilot a jmenuje nejdražší položky. „Největší část peněz jde na to, abych vůbec mohl za nějaký tým jezdit. Dále se platí za cestování, hotely nebo i za poškození formule. Dokonce ani nezáleží na tom, zda do někoho narazím já nebo někdo narazí do mě,“ vysvětluje.

Jelikož se dostal do krajní situace, rozhodl se o pomoc požádat také fanoušky. Připravil pro ně web, kde mu můžou pomoci získat finanční prostředky. Jako poděkování za podporu příznivci získají třeba své jméno na formuli.

„Hodně fanoušků mi psalo a říkalo, že by mi rádi nějak pomohli, tak jsme s mým týmem vytvořili web, kde to půjde. Každý, kdo mi pomůže, dostane malé poděkování a bude mít šanci získat některou z cen jako moji helmu nebo rukavice z této sezony.“ Kdo by chtěl Romana Staňka podpořit, může tak učinit na webu www.roman-stanek.com.

Další závod by měl jediný Čech v doprovodných sériích slavné Formule 1 jet v Abú Dhabí na konci listopadu. I zde je ovšem jeho účast z finančních důvodů ohrožena.

„Doufám, že tam pojedu, protože bych si věřil na dobrý výsledek. Minule v Monze se mi konečně povedlo třetí místo v kvalifikaci a myslím, že bych tam na to navázal. Je tam vlastně jen jedno místo, kde se dá předjíždět, takže když bych se dobře kvalifikoval, měl bych šanci to udržet. Snad to vyjde a pojedu,” přeje si vítěz Zlatého volantu za rok 2022 v kategorii okruhy a vrchy.