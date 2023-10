Alonso požádal tým, aby ho polil vodou. Popálil se o sedadlo: Úplně vřelo

Velkou cenu Kataru komentovala většina pilotů slovy, že něco podobného ještě nikdy nezažili. Všichni bez výjimky dorazili do cíle naprosto vyčerpaní. Logan Sargeant z Williamsu kvůli silné dehydrataci závod vůbec nedokončil. Krušné chvíle si prožil také nejzkušenější závodník startovního roštu Fernando Alonso. Ačkoliv během své dvacetileté kariéry zažil ledasco, přiznal, že i pro něj to byl mimořádné náročný závod.

„Myslím, že já i Lance (týmový kolega Lance Stroll) jsme oba bojovali s teplotou v sedadle na pravé straně,“ řekl dvojnásobný mistr světa. „Během prvních 15 kol jsem byl jako popálený. Zeptal jsem se tedy do vysílačky týmu, jestli by mě nemohli na zastávce v boxech polít vodou nebo něco podobného. Odpověděli mi ale, že to zřejmě není povoleno. Moje sedadlo úplně vřelo žárem.“

Ačkoliv polévání pilotů studenou vodou kvůli vedru nebylo v historii zase tak neobvyklé, v současné době by to bylo kvůli množství elektroniky ve vozech značně nebezpečné. Stáje do svých vozů nesmí přidávat tekutiny i z důvodu hmotnosti. Komisaři by to mohli vnímat za způsob, jak obejít předepsanou minimální hmotnost vozu. Ačkoliv Aston Martin svému pilotovi pomoci nemohl, zkušený Španěl nakonec i přesto do cíle dorazil jako šestý.

Jak to může dopadnout, když se pilot přehřeje, poznal Fernando Alonso v minulosti na vlastní kůži. Kvůli závadě zařízení, které přivádí do helmy pilota vodu, si během Velké ceny Bahrajnu v roce 2009 nedal ani lok. Do cíle dorazil o šest kilo lehčí s popáleninami prvního stupně a následně zkolaboval.

„Možná bychom mohli v budoucnu přemýšlet o nějakých opatřeních, pokud se tyto extrémní teploty budou opakovat. Ve fotbale mají alespoň přestávky na občerstvení, jenže my nic takového nemáme,“ navrhl 42letý závodník.