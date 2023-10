Masakr v Kataru. Piloti na hraně kolapsu, Ocon se pozvracel do helmy

Velká cena Kataru byla pro piloty extrémně náročná. Důvodem byly vysoké teploty a vlhkost. Někteří piloti skončili na pokraji kolapsu. Esteban Ocon se během jízdy dokonce pozvracel do helmy, Lance Stroll uvedl, že během řízení omdléval. „Musíme o tom mluvit, tohle by se stávat nemělo,“ shodují se piloti.

Je známo, že motor monopostu formule 1 generuje obrovské množství tepla. V momentě, kdy je venku okolo třicítky, mohou teploty v kokpitu sahat až k neuvěřitelným šedesáti stupňům. Do toho mají piloti na sobě ještě nehořlavou kombinézu a další vrstvy. Není výjimkou, že závodníci během závodu vypotí až tři kila vody. Pokud se k tomu přidá ještě vysoká vlhkost vzduchu, může být zaděláno na pořádný průšvih.

Těmto extrémním podmínkám museli piloti čelit během víkendu na Velké ceně Kataru. Na rozpáleném okruhu Lusail neklesly teploty pod 36 stupňů Celsia. Pilot týmu Alpine Esteban Ocon dokonce přiznal, že se kvůli nepříjemnému vedru pozvracel do helmy. A to by prý za normálních okolností zvládl odjet i dvě Velké ceny za sebou.

„Ano, zvracel jsem. Nevím kdy přesně, ale tuším, že to bylo kolem patnáctého, šestnáctého kola,“ přiznal Ocon. „Pomyslel jsem si, promiňte mi ten výraz, do p*dele, tohle bude pořádně dlouhý závod. Mentálně se mi to ale nějak podařilo ustát. Snažil jsem se prostě jen soustředit na svou práci. V minulosti se mi nikdy nic takového nestalo.”

Aby jezdci nedorazili do cíle úplně dehydrovaní, mohou se občerstvit i během závodu. Přímo do helmy jim vede hadička připevněná k vaku s pitím, umístěným za hlavou. V těchto extrémních podmínkách však tekutina připomínala spíše čaj. Piloti tak hledali i jiné způsoby, jak se ochladit. George Russell například chvíli řídil s odklopeným hledím přilby. Ocon si pomáhal i rukama.

„V jednu chvíli jsem na rovinkách rukama honil vzduch a snažil se ho nasměrovat na přilbu. Čím víc jsem se rozdýchaval, abych se dal dohromady před zatáčkami, tím víc mě to v přilbě pálilo. Upřímně, bylo to strašné. Tohle byly mé nejvíce vybojované body v životě,” zhodnotil závod Ocon.

A nebyl jediný, kdo Velkou cenu protrpěl. Logan Sargeant z Williamsu kvůli silné dehydrataci závod vůbec nedokončil, jeho týmový kolega Alex Albon z Williamsu musel být po GP převezen do zdravotního střediska. Po skončení kamery zachytily řadu dalších pilotů, jak leží vyčerpaní na podlaze v garáži a chladí se.

Závodníci jsou přitom na extrémní podmínky poměrně zvyklí. Do přípravy zařazují tréninky, kterými simulují vysoké teploty a vlhkost. Například George Russell sdílel před časem na svém Instagramu video, ve kterém šlape na rotopedu v neprodyšné teplé bundě. I přesto pro něj ale byla Velká cena Kataru dle jeho slov „brutální“.

„Myslel jsem si, že omdlím. Během závodu jsem se cítil špatně. Bylo šílené horko, jako byste byli v troubě. Někdy cvičím i v sauně a občas se přitom dostanu do bodu, kdy si říkám: 'Chci už ven.' Jenže tenhle pocit jsem během Velké ceny měl od 12. kola,“ komentoval po závodě Russell.

Podobné pocity zažíval i Lance Stroll z Aston Martin. „V autě jsem omdléval. Jen jsem se snažil soustředit na trať, ale problém byl v tom, že jsem pořádně ani neviděl, kam jedu, protože jsem omdléval. Už jsem úplně bledl, a to do konce zbývalo ještě 20 kol.“

Piloti se shodli, že takové situace jsou pro zdraví nebezpečné a neměli by se už opakovat. „V televizi to pravděpodobně nevypadá tak fyzicky náročné. Když máte ale lidi, kteří pak končí v péči zdravotníků, je to příliš nebezpečné. Musíme o tom mluvit, protože tohle by se stávat nemělo,“ zakončil Lando Norris z McLarenu, který skončil třetí.